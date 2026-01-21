इंदौर लोकायुक्त में पदस्थ निरीक्षक के 4 वर्षीय बेटे को लोडिंग वाहन ने कुचला, पत्नी व ड्राइवर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर/भोपाल। ऑटो में मां के साथ बैठकर जा रहा चार साल का मासूम सड़क पर गिरा और एक वाहन का पहिया उस पर गुजर गया। भोपाल में सोमवार को दोपहर हुए इस हादसे में मासूम की मौत हो गई। हादसे में बच्चे की मां भी घायल हो गई।

बच्चा इंदौर के लोकायुक्त पुलिस कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक सचिन पटेरिया का इकलौता बेटा था। वह ऑटो में सीट पर मां के बगल में किनारे बैठा था। चलते ऑटो को पालीटेक्निक चौराहा के स्मार्ट सिटी रोड पर कट मुड़ रहे एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। इससे बच्चा उछलकर सड़क पर गिर गया। लोडिंग वाहन का पहिया उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त सचिन बननासा (बदनावर) में पटवारी सुनील वेनल को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ रहे थे।

पुलिस के अनुसार, मृतक वच्चे यशवर्धन उर्फ ईशू के पिता शिवपुरी के मूल निवासी निरीक्षक सचिन पटेरिया का तीन महीने पहले ही भोपाल सातवीं वाहिनी से इंदौर लोकायुक्त पुलिस कार्यालय में स्थानांतरण हुआ था। उसके बाद से उनकी पत्नी नेहा चार वर्षीय बेटे और बेटी की पढ़ाई के सिलसिले में भोपाल में ही रह रही थीं। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी ट्यूशन के लिए गई थी। इसी दौरान नेहा अपने बेटे ईशु को लेकर चौक बाजार जाने के लिए निकली थीं। भदभदा मुख्य मार्ग पर उन्होंने सीएनजी ऑटो बुक किया। उस पर वे स्मार्ट सिटी रोड से होते हुए जा रहे थे। इसी दौरान एनआइटीटीटीआर के सामने कर्ट प्वाइंट पर पार्सल डिलेवरी कंपनी का लोडिंग वाहन मुड़ रहा था। उसने उनके ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे असंतुलित होकर ऑटो पलट गया। ईशु उछलकर दूर जा गिरा। उसके बाद ऑटो पलट गया। इससे नेहा को भी गर्दन और पीठ में गंभीर चोट लगी। पुलिस ने लोडिंग वाहन के चालक को पकड़ लिया है।