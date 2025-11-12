मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल के केरवा डैम का 45 साल पुराना सीसी स्लैब गिरा, यहीं खड़े होकर नजारे देखते थे पर्यटक

    Bhopal Kerwa Dam: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में शामिल केरवा डैम के गेट नंबर आठ पर बना सीसी स्लैब मंगलवार को अचानक नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक इसी पर खड़े होकर पर्यटक डैम और आस-पास के नजारे निहारा करते थे। घटना से कुछ देर पहले ही वहां से ग्रामीण गुजरे थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 12:26:15 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 12:40:54 PM (IST)
    भोपाल के केरवा डैम का 45 साल पुराना सीसी स्लैब गिरा, यहीं खड़े होकर नजारे देखते थे पर्यटक
    केरवा डैम का एक स्लैब गिर जाने के बाद भी युवा यहां जान जोखिम में डालकर आना-जाना कर रहे हैं, जबकि यहां से अब आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। l- प्रवीण दीक्षित

    HighLights

    1. 1980 में बनाया गया था केरवा डैम का पुल।
    2. 70 मीटर है पुल की कुल लंबाई।
    3. हादसे में बाल-बाल बचे ग्रामीण।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल शहर के पर्यटन स्थलों में शामिल केरवा डैम के गेट नंबर आठ पर बना सीसी स्लैब मंगलवार सुबह नौ बजे अचानक भरभराकर गिर गया। हादसा होने के कुछ देर पहले ही यहां से ग्रामीण गुजरे थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। यह पुल 45 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस पर अक्सर पर्यटक आकर डैम का मनोरम दृश्य देखते थे। खास मौसम में यहां भीड़ भी लग जाती थी।

    स्लैब गिरने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्ट्रक्चर की जांच कराने और नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है। फिलहाल उक्त स्थल से आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।


    जानकारी के अनुसार, केरवा डैम के गेट नंबर आठ पर पुल करीब 1980 में बनाया गया था, जिसका उपयोग जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों द्वारा पैदल आवागमन और बांध का निरीक्षण करने के लिए किया जाता था।

    मौके पर मौजूद लोग घबरा गए

    इसके अलावा यहां रहने वाले ग्रामीण और आने वाले पर्यटक भी इस पुल से गुजरते थे। मंगलवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे कुछ लोग इस पुल पर से गुजरे थे, इसके कुछ देर बाद पुल पर बना सीमेंट-क्रांकीट का स्लैब गिर गया। यह देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। उन्होंने इसकी सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने निरीक्षण कर आवजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही क्षेत्र में मौजूद अन्य जर्जर पुल-पुलियाओं की भी जांच करवाई जाएगी।

    अभी सिर्फ नौ मीटर खाली है केरवा डैम

    इस बार वर्षा के दौरान कोलार, भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खुले थे, लेकिन केरवा डैम का एक भी गेट नहीं खोला गया। वर्तमान में केरवा डैम करीब नौ मीटर खाली है, जिसका फुल टैंक लेवल 509.93 मीटर है और वर्तमान में 500.79 मीटर तक जलस्तर है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केरवा बांध के दायें तरफ बने फुट ब्रिज की लंबाई 70 मीटर है, जिसमें कुल चार स्लैब में एक स्लैब करीब 17.5 मीटर क्षतिग्रस्त हुआ है।

    निरीक्षण करवाया गया

    केरवा डैम पर बने रपटा (पुल) का एक स्लैब गिरने की सूचना मिली थी। टीम को मौके पर भेजकर निरीक्षण करवाया गया है, जिसका निर्माण 1980 में करवाया गया था। पुल क्षतिग्रस्त होने के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। - राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.