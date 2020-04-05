7 साल में अभी सबसे 'ठंडे' अप्रैल के दिन-रात

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
गर्मी के सीजन में मार्च के बाद अप्रैल माह की शुरुआत भी इस वर्ष अभी तक ठंडी हुई है। सात वर्ष के तुलना में इस साल दिन और रात का तापमान कम है। मौसम विशेषज्ञ इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में रुक - रुक कर बरसात का क्रम जारी रहना बता रहे है। मौसम विज्ञान केन्द्र के प्रवक्ता के मुताबिक शनिवार से शहर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री रिकार्ड हुआ, जो कि सामान्य रहा।
वर्ष 2014 से 2020 तक अप्रैल के शुरू के चार दिनों की तुलना करने पर इस वर्ष अधिकतम और न्यूनतम तापमान कम पिछले वर्षों के तुलना में दर्ज हुआ है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला बताते हैं कि बरसात का सीजन समाप्त होने के बाद भी अधिक आवृति वाले पश्चिमी विक्षोभ आने का सिलसिला जारी है। इस वजह से प्रदेश में कहीं न कहीं रुक-रुक कर बरसात का दौर चल रहा है। इससे दिन के तापमान में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है।
फिर छा सकते हैं बादल,
अजय शुक्ला के मुताबिक वर्तमान में विदर्भ पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। उसके प्रभाव से पूर्वी मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में बौछारें पड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त रविवार को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देने जा रहा है। उसके प्रभाव से सोमवार से एक बार फिर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाएंगे ।
सात वर्ष में शहर का चार दिन का
औसत तापमान
वर्ष अधिकतम न्यूनतम
2014 36.6 20.42
2015 36.6 21.27
2016 40.6 23.8
2017 40.3 22.6
2018 38.9 21.2
2019 39.7 21.5
2020 35.3 19.7