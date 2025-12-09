मेरी खबरें
    Bhopal News: 7वीं कक्षा के छात्र और 8वीं कक्षा की छात्रा ने अलग-अलग लगाई फांसी, कारणों का नहीं चला पता

    भोपाल में सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या करने के 3 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। शहर के तलैया स्थित खटीकपुरा में एक 7वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगा ली। वहीं मिसरोद में एक 8वीं कक्षा और एक कपड़ा व्यापारी ने अलग-अलग आत्महत्या कर ली। किसी भी घटना के पीछे के कारण का पता नहीं चला।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 01:56:47 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 02:00:58 AM (IST)
    भोपाल शहर में 3 अलग-अलग आत्महत्याएं (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. कपड़े बदलने का बोलकर गए 7वीं के छात्र ने लगाई फांसी
    2. दीपड़ी गांव में एक आठवीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली
    3. मिसरोद के एक कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जान

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर के तलैया स्थित खटीकपुरा में रहने वाले एक सातवीं के छात्र ने घर में फांसी ली। सोमवार दोपहर को वह मां से कपड़े बदलने का बोलकर छत पर गया था, देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो मां ने ऊपर जाकर देखा। वहां छात्र फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। तलैया पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

    पुलिस के अनुसार 15 वर्षीय अयान पुत्र अरमान सातवीं कक्षा का छात्र था। परिवार में उसके पिता, मां और एक छोटा भाई है, पिता मजदूरी करते हैं। स्वजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार वह स्कूल नहीं गया था, उसको परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में जाना था। दोपहर करीब 12 बजे वह मां से कपड़े बदलने का बोलकर दूसरे फ्लोर पर चला गया।


    काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा, मां ने उसे नीचे आवाजे दी, कोई प्रतिक्रिया न आने पर वह ऊपर देखने पहुंची। मां ने देखा की अयान फंदे पर लटका हुआ था, मां के शोर मचाने पर स्वजन और पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है न ही स्वजनों के बयान दर्ज हो पाए हैं।

    आठवीं की छात्रा ने की खुदकुशी, फंदे पर लटका मिला शव

    मिसरोद के दीपड़ी गांव में एक आठवीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर में बंद कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। इस दौरान उसके स्वजन खेत में काम करने गए थे। मिसरोद पुलिस के अनुसार 14 वर्षीय पूजा लोधी दीपड़ी गांव में रहती थी।

    वह पास के ही एक स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। वह चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर की थी। स्वजनों ने बताया कि फिलहाल उसकी परीक्षा चल रही थी। सोमवार सुबह उसके माता-पिता खेत में गए थे। वे सुबह 11 बजे घर लौटे तो शव कमरे के फंदे पर लटका मिला।

    कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगाकर दी जान

    मिसरोद के इंडस टाउन में एक कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। युवक रविवार रात को अपने कमरे में सोया था। सुबह माता-पिता ने शव पंखे पर लटका देखा।

    मिसरोद पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय अनुज कुमार मिश्रा इंडस टाउन में रहता था। वह पेशे कपड़े का व्यापारी था और पास में ही दुकान लगाता था। अनुज का बड़ा भाई इंदौर में नौकरी करता है। स्वजनों ने बताया कि उसका व्यापार ठीक चल रहा था और कोई शिकायत भी नहीं की कभी किसी बात को लेकर। रविवार रात को वह कमरे में सोया था।

    सोमवार सुबह जब 10 बजे तक नहीं उठा तो माता-पिता ने दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक जवाब नहीं मिला तो पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा और फिर अंदर वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस खुदकुशी के कारणों को लेकर जांच कर रही है।

