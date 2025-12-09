Bhopal News: 7वीं कक्षा के छात्र और 8वीं कक्षा की छात्रा ने अलग-अलग लगाई फांसी, कारणों का नहीं चला पता

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर के तलैया स्थित खटीकपुरा में रहने वाले एक सातवीं के छात्र ने घर में फांसी ली। सोमवार दोपहर को वह मां से कपड़े बदलने का बोलकर छत पर गया था, देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो मां ने ऊपर जाकर देखा। वहां छात्र फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। तलैया पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस के अनुसार 15 वर्षीय अयान पुत्र अरमान सातवीं कक्षा का छात्र था। परिवार में उसके पिता, मां और एक छोटा भाई है, पिता मजदूरी करते हैं। स्वजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार वह स्कूल नहीं गया था, उसको परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में जाना था। दोपहर करीब 12 बजे वह मां से कपड़े बदलने का बोलकर दूसरे फ्लोर पर चला गया।

काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा, मां ने उसे नीचे आवाजे दी, कोई प्रतिक्रिया न आने पर वह ऊपर देखने पहुंची। मां ने देखा की अयान फंदे पर लटका हुआ था, मां के शोर मचाने पर स्वजन और पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है न ही स्वजनों के बयान दर्ज हो पाए हैं। आठवीं की छात्रा ने की खुदकुशी, फंदे पर लटका मिला शव मिसरोद के दीपड़ी गांव में एक आठवीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर में बंद कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। इस दौरान उसके स्वजन खेत में काम करने गए थे। मिसरोद पुलिस के अनुसार 14 वर्षीय पूजा लोधी दीपड़ी गांव में रहती थी।