मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भेल : खटलापुरा हादसे में जान गंवाने वाले 11 युवकों को कांग्रेसियों व परिजनों ने दी श्रद्धांजलि

    भेल। पछले साल गणेश विसर्जन के दौरान खटलापुरा घाट पर बड़ा हादसा हो गया था। जिसमें पिपलानी बी-सेक्टर के 11 युवकों की छोटे तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। इन्हीं की याद में रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व युवकों के परिजनों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेता रामपाल धोसले, रवींद्र साहू, इंटक के युवा अध्

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Mon, 14 Sep 2020 04:14:10 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 14 Sep 2020 04:14:10 AM (IST)
    भेल : खटलापुरा हादसे में जान गंवाने वाले 11 युवकों को कांग्रेसियों व परिजनों ने दी श्रद्धांजलि

    भेल। पछले साल गणेश विसर्जन के दौरान खटलापुरा घाट पर बड़ा हादसा हो गया था। जिसमें पिपलानी बी-सेक्टर के 11 युवकों की छोटे तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। इन्हीं की याद में रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व युवकों के परिजनों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेता रामपाल धोसले, रवींद्र साहू, इंटक के युवा अध्यक्ष दीपक गुप्ता सहित मृतकों के परिजन उपस्थित थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.