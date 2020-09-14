भेल : खटलापुरा हादसे में जान गंवाने वाले 11 युवकों को कांग्रेसियों व परिजनों ने दी श्रद्धांजलि
भेल। पछले साल गणेश विसर्जन के दौरान खटलापुरा घाट पर बड़ा हादसा हो गया था। जिसमें पिपलानी बी-सेक्टर के 11 युवकों की छोटे तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। इन्हीं की याद में रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व युवकों के परिजनों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेता रामपाल धोसले, रवींद्र साहू, इंटक के युवा अध्यक्ष दीपक गुप्ता सहित मृतकों के परिजन उपस्थित थे।