MP News : मेडिकल पीजी में 4 मई से ऑनलाइन मिलेगा दाखिला, फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। MP News : कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इस साल ऑनलाइन दाखिले होंगे। उम्मीदवार अपने दस्तावेज स्कैन कर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। दाखिले के बाद कॉलेजों में रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगी। लॉकडाउन के चलते यह निर्णय लिया गया है। सीटों का आवंटन 3 मई को होगा और 4 मई से ऑनलाइन दाखिला मिलेगा।

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभी सिर्फ पहले चरण की काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत पसंदीदा सीटों के चयन के लिए च्वॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। संचालनालय के अफसरों ने बताया कि दाखिले की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

लॉकडाउन खुलने के बाद उम्मीदवारों को संबंधित कॉलेजों में जाकर अपना फिजिकल वेरीफिकेशन कराना होगा। साथ ही मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती उम्मीदवारों को प्रोविजनल एडमिशन दिए जाएंगे। बता दें कि मार्च में एमडी-एमएस व पीजी डिप्लोमा की सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने ऑनलाइन काउंसिलिंग रोक दी थी। सत्र शुरू करने में देरी न हो इसलिए पहले चरण की काउंसिलिंग घोषित की गई। 4 मई से 12 मई तक आवंटित कॉलेजों में उम्मीदवार दाखिला ले सकेंगे। इसी के साथ सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी दे सकेंगे। अपग्रेडेशन का विकल्प दूसरे चरण की काउंसिलिंग शुरू होने के 2 दिन पहले तक दिया जा सकेगा।