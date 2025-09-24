मेरी खबरें
    मध्‍य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नवंबर में, खरगे और राहुल गांधी आएंगे

    यह शिविर आवासीय रहेगा और इसमें जिला अध्यक्षों को पार्टी की रीति-नीति, नेतृत्व क्षमता का विकास, समन्वय बनाकर एक टीम के रूप काम करने, आमजन से जुड़े मुद्दों की पहचान करने के साथ आगामी चुनावों की तैयारी किस तरह से करनी है, यह बताया जाएगा। पार्टी के संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि जिस तरह से वर्धा में प्रशिक्षण शिविर होते हैं, ठीक वैसा ही इसमें भी होगा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 10:02:16 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 10:06:19 PM (IST)
    1. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सत्र लेंगे।
    2. शिविर दो नवंबर से किया गया है प्रस्तावित, रूपरेखा भी जल्द होगी तय।
    3. प्रशिक्षण शिविर 25 अक्टूबर की जगह दो नवंबर से प्रस्तावित किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में पहली बार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इसके कुछ सत्रों में शामिल होने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यहां आएंगे। दोनों नेता जिलाध्यक्षों से संगठन और चुनाव में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। यह प्रशिक्षण आवासीय होगा और इसमें गोसेवा, प्रभात फेरी, योग आदि कार्यक्रम होंगे। प्रशिक्षण स्थल को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता महेंद्र जोशी को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी भेजा है।

    प्रशिक्षण शिविर अब 25 अक्टूबर की जगह दो नवंबर से प्रस्तावित किया गया है। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से प्रदेश में जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्हें संगठन से जुड़े कामों को बेहतर तरीक से और सबको साथ लेकर क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। दिनचर्या योग के साथ प्रारंभ होगी। प्रभात फेरी निकालना, गोसेवा करना, स्वच्छता आदि प्रशिक्षण का हिस्सा रहेगा।

    सभी जिला अध्यक्षों से अपेक्षा रहेगी कि वे न केवल प्रशिक्षण के दौरान इसका पालन करें बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ठीक इसी तरह का प्रशिक्षण ब्लाक अध्यक्षों के लिए भी होगा। शिविर के लिए पचमढ़ी में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि इसका आयोजन यहीं किया जाए।

    सूत्रों का कहना है कि एक-दो दिन में पूरा कार्यक्रम निर्धारित हो जाएगा। मोहनखेड़ा और मांडू में हो चुके हैं शिविर इसके पहले कांग्रेस धार जिले के मोहनखेड़ा और मांडू में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर चुकी है। मोहनखेड़ा में आदिवासी नेताओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था।

    वहीं, मांडू में विधायकों का दो दिवसीय नवसंकल्प शिविर हुआ था। इसमें आगामी चुनाव में विधायकों की भूमिका और सरकार को घेरने के लिए सदन से लेकर सड़क तक उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन हुआ था।

