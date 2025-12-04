मेरी खबरें
    भोपाल में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोरी करने वाला बदमाश, लाखों की बाइक को 10 हजार में रख देता था गिरवी

    Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल में अयोध्यानगर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह शराब दुकान के सामने से लॉक तोड़कर बाइकें चुराता था। वहीं चोरी की बाइकों को बेचने या उसके पार्ट्स बेचने की बजाए व्यापारियों के पास सस्ते दामों पर गिरवी रखता था।

    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:58:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 08:59:12 PM (IST)
    भोपाल में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोरी करने वाला बदमाश (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. शराब दुकान के सामने से चोरी करता था बाइक
    2. बदमाश महंगी बाइकें 10 हजार में रख देता था गिरवी
    3. पुलिस ने बदमाश से चार बाइकें जब्त की हैं

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्यानगर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह शराब दुकान के सामने से लॉक तोड़कर बाइकें चुराता था। वहीं चोरी की बाइकों को बेचने या उसके पार्ट्स बेचने की बजाए व्यापारियों के पास सस्ते दामों पर गिरवी रखता था। साथ ही इन रुपयों को वह जुए में उड़ा देता था।

    पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज

    आरोपित पिछले दिनों एक बार फिर चोरी की बाइक गिरवी रखने की फिराक में था। सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ा। साथ ही चोरी की चार बाइकों को जब्त किया। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे के अनुसार 29 नवंबर को क्षेत्र में रहने वाले फरियादी गेंदालाल राजपूत ने अयोध्यानगर स्थित शराब दुकान के सामने से बाइक चोरी हो जाने की शिकायत की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर घटनास्थल के आसपास के फुटेज खंगाले और आरोपित की पहचान की।


    पुलिस ने गिरफ्तार किया चोर

    इसके साथ ही वह चोरी की बाइक को गिरवी रखने जा रहा था, लेकिन बाइक से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पुलिस ने आरोपित गुड्डन मालवीय को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। 26 वर्षीय गुड्डन ओंकारा सेवनिया का रहने वाला है। पूछताछ में उसने चार बाइकों की चोरी स्वीकार की हैं। उसने बताया कि चोरी की महंगी बाइकों को भी वह आठ से 10 हजार रुपये में बगैर दस्तावेजों के गिरवी रख देता था। गिरवी रखकर मिले रुपयों से वह जुआ खेलता था।

