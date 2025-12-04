11वीं के छात्र को एसयूवी चालक बिल्डर ने रौंदा, पुलिस और लोगों ने दो किमी पीछा कर पकड़ा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पॉलिटेक्निक चौराहा के पास किलोल पार्क के सामने भोजपाल बिल्डर्स के मालिक नितिन मुलानी ने कार से एक बाइक सवार 11वीं कक्षा के छात्र को रौंद दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वह अपने बीमार पिता के लिए दवाई लेने गिन्नौरी से पॉलिटेक्निक चौराहे के पास मेडिकल पर आया था।

पुलिस और लोगों ने दो किलोमीटर पीछा कर पकड़ा हादसे के बाद घबराया नितिन वहां से भाग निकला। हालांकि पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने दो किलोमीटर दूर पीछा कर रेतघाट तिराहे के पास उसे पकड़ लिया। श्यामला हिल्स पुलिस ने आरोपित बिल्डर के विरुद्ध हिट एंड रन का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार 18 वर्षीय आतिफ हुसैन गिन्नौरी तलैया क्षेत्र का रहने वाला था। वह मॉडल स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता आसिफ हुसैन ठेकेदारी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। बुधवार दोपहर करीब एक बजे आतिफ उनके लिए दवा खरीदने किलोल पार्क के सामने मेडिकल स्टोर पर गया था।

पीछे से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी कुचलते हुए गुजर गई दवा खरीदने के बाद वह किलोल पार्क चौराहे की ओर बाइक से जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी उसे कुचलते हुए गुजर गई। वहां मौजूद लोगों और आगे प्वाइंट पर खड़े पुलिसकर्मियों ने कार चालक का पीछा किया। रेतघाट तिराहे पर पुलिस की चैकिंग चल रही थी। बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। यह भी पढ़ें- पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद इंदौर-भोपाल में बढ़े अपराध, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता भोजपाल बिल्डर्स नामक कंपनी संचालित करता है श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने कार जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक नितिन पिता के साथ भोजपाल बिल्डर्स नामक कंपनी संचालित करता है व अरेरा कालोनी ई-2 में परिवार के साथ रहता है। दोपहर को वह घर से लालघाटी की ओर जा रहे थे। तभी हादसा हो गया और वे मौके से भाग निकले। थाना प्रभारी भूपेंद्र कौर संधू ने बताया कि सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जो छात्र की मौत का कारण बनी।