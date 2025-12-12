भोपाल में लालघाटी फ्लाईओवर के नीचे लगी भीषण आग, मिनटों में आसमान पर छाया काले धुंए का गुबार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लालघाटी चौराहे पर शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे अफरा-तफरी मच गई, जब फ्लाईओवर के नीचे सुंदरीकरण के लिए लगाए गए एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में काले धुएं का गुब्बार 30 फीट तक आसमान में दिखाई देने लगा।

हवा के झोंकों से आग की लपटें इधर-उधर फैलने लगीं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और ट्रैफिक भी जाम हो गया। सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल रूम से तीन दमकलें मौके पर भेजी गईं। इसके बाद बैरागढ़ से दो और फतेहगढ़ फायर स्टेशन से एक दमकल भी मौके पर पहुंची।

फायर फाइटर मुबारिक अहमद ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन शुरुआती तौर पर फ्लाईओवर के नीचे लगे प्लाईवुड और अन्य सामग्री में आग लगने के बाद वह तेजी से भभक उठी।

वहीं ऊपर लगे लाइट पोल को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर पड़े कचरे ने आग को और भड़का दिया। फायर कर्मियों ने कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

गनीमत रही की कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जिस हिस्से में आग लगी, वहां किया गया सुंदरीकरण बुरी तरह खराब हो गया है। फायर आफिसर सौरभ कुमार पटेल ने बताया कि आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग को मात्र आधे घंटे में काबू कर लिया था।