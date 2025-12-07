मेरी खबरें
    भोपाल में चार साल तक Live-In में रहने के बाद प्रेमी ने शादी से किया इनकार, केस दर्ज

    ऐशबाग पुलिस थाने में एक महिला ने अपने प्रेमी के विरूद्ध शिकायत की है। उसका आरोप है कि प्रेमी ने शादी का वादा कर उसे चार साल तक लिवइन में साथ रखा और शोषण किया, वहीं जब शादी की बारी आई तो मुकर गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 08:09:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 08:09:58 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग पुलिस थाने में एक महिला ने अपने प्रेमी के विरूद्ध शिकायत की है। उसका आरोप है कि प्रेमी ने शादी का वादा कर उसे चार साल तक लिवइन में साथ रखा और शोषण किया, वहीं जब शादी की बारी आई तो मुकर गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

    पांच साल पहले पति की हो गई थी मौत

    थाना प्रभारी वीबीएस सेंगर के अनुसार 40 वर्षीय महिला ऐशबाग क्षेत्र में रहती है। उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और बच्चे भी हैं। करीब पांच साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। इसी दौरान वह रिजवान नामक युवक के संपर्क में आई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्रेम-प्रसंग चला तो लिवइन में रहने लगे।


    युवक की वैवाहिक स्थिति स्पष्ट नहीं

    महिला का आरोप है कि दोनों के बीच शादी का वादा हुआ था, लेकिन रिजवान पहले तो शादी को टालता रहा, वहीं जब पीड़िता ने दबाव बनाना शुरू किया तो वादे से पलट गया। युवक की वैवाहिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

