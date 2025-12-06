नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से लगातार चौथे दिन शनिवार को भी मुंबई, बेंगलुरु और पुणे के लिए इंडिगो की चार उड़ानें रद रहीं। इस कारण लगभग 1500 यात्रियों को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। हालांकि दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, रायपुर और अहमदाबाद रूट पर एयर इंडिया की सभी छह उड़ानों का संचालन हुआ।

एयर इंडिया फिलहाल सामान्य से लगभग दोगुना किराया वसूल रही है। भोपाल से आम तौर पर करीब 5500 यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, शनिवार को यह संख्या करीब 4000 रही। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन के साथ निरंतर समन्वय में है।