    Indigo Flight Cancellation: भोपाल से लगातार चौथे दिन शनिवार को भी मुंबई, बेंगलुरु और पुणे के लिए इंडिगो की चार उड़ानें रद रहीं। इस कारण लगभग 1500 यात्रियों को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। हालांकि दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, रायपुर और अहमदाबाद रूट पर एयर इंडिया की सभी छह उड़ानों का संचालन हुआ।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 10:25:03 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 10:33:10 PM (IST)
    MP में हवाई यात्रियों की मुसीबत जारी।

    HighLights

    1. MP में जारी है हवाई यात्रा संकट
    2. एमपी में अब तक 34 उड़ानें रद
    3. 1500 यात्री एयरपोर्ट से घर लौटे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल से लगातार चौथे दिन शनिवार को भी मुंबई, बेंगलुरु और पुणे के लिए इंडिगो की चार उड़ानें रद रहीं। इस कारण लगभग 1500 यात्रियों को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। हालांकि दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, रायपुर और अहमदाबाद रूट पर एयर इंडिया की सभी छह उड़ानों का संचालन हुआ।

    एयर इंडिया फिलहाल सामान्य से लगभग दोगुना किराया वसूल रही है। भोपाल से आम तौर पर करीब 5500 यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, शनिवार को यह संख्या करीब 4000 रही। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन के साथ निरंतर समन्वय में है।


    इंदौर से 24 उड़ान रद

    इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से शनिवार को 24 उड़ानें रद की गईं। वहीं संचालित होने वाली एक दर्जन से अधिक उड़ानों के लिए यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। यहां एयरपोर्ट यात्री शिविर में तब्दील हो चुका है और लोग लाउंज और टर्मिनल के बाहर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। यहां पिछले चार दिनों में 100 से अधिक उड़ानें रद हुईं हैं। उड़ान निरस्त होने पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस और टैक्सी में बुकिंग की जा रही है।

    जबलपुर से छह उड़ान रद

    जबलपुर से शनिवार को छह उड़ान रद हुईं। ये दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई रूट की हैं। हालांकि तीन उड़ान आईं और तीन रवाना भी हुईं। उड़ानों के संकट को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रविवार को जबलपुर से दिल्ली और रीवा से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पश्चिम मध्य रेल ने दोनों ट्रेन की समय-सारिणी जारी की है।

    ग्वालियर में पटरी पर आई इंडिगो की उड़ान

    ग्वालियर से मुंबई और दिल्ली के लिए चलने वाली इंडिगो एयरलाइंस की दो उड़ानें शनिवार से पटरी पर आ गईं। मुंबई की फ्लाइट में 40 मिनट की देरी हुई, लेकिन दिल्ली की फ्लाइट सही समय पर आई। एयरपोर्ट डायरेक्टर लोकेश यादव ने बताया कि दोपहर एक बजे इंडिगो की फ्लाइट मुंबई-ग्वालियर और ग्वालियर-मुंबई लगभग 40 मिनट देरी से चली। दिल्ली-ग्वालियर-दिल्ली समय पर रही। ग्वालियर से मल्टीपल रूट नहीं है, इसलिए ग्वालियर में ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं होगी।

