MP Nursing Counselling: ANM-GNM काउंसलिंग 2025 का अंतिम राउंड शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने एएनएम और जीएनएम नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के लिए विस्तारित फाइनल राउंड का नया शेड्यूल घोषित कर दिया है। सहायक नर्सिंग मध्यप्रदेश प्रशिक्षण चयन परीक्षा और जनरल नर्सिंग मध्यप्रदेश प्रशिक्षण चयन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 12 दिसंबर से 17 दिसंबर शाम छह बजे तक डीएमई पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।

जो उम्मीदवार पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन्हें भी इस विस्तारित राउंड में शामिल होने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, जिन छात्रों को किसी भी पूर्व राउंड में सीट आवंटित हो चुकी है, वे इस चरण के लिए पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी 12 से 17 दिसंबर तक अपनी नई रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन भी कर सकेंगे।

काउंसिल के अनुसार, खाली सीटों की सूची 19 दिसंबर को जारी होगी। इसी दिन विस्तारित अंतिम राउंड के लिए पात्र छात्रों की मेरिट सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अभ्यर्थी अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन कर उन्हें लॉक कर सकेंगे। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने विकल्प लॉक नहीं करता है, तो उसकी पहले से प्री-लॉक पसंद को ही अंतिम माना जाएगा।

विस्तारित राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट 24 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं, जिन छात्रों को प्रवेश त्यागना या रद्द करना है, वे 26 से 30 दिसंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन रेज़िग्नेशन कर सकते हैं। इस नए समय-सारिणी से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत मिलेगी जिन्हें पहले राउंड में अवसर नहीं मिल पाया था।