अनूपपुर डीएफओ ने वन कर्मियों को किया डिमोट, सीएम से शिकायत; कर्मचारी मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वन विभाग ने कुछ कर्मचारियों को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार सौंपा था, ताकि शासकीय कार्य निर्वाध रूप से चलते रहें। अब अनूपपुर डीएफओ विपिन पटेल ने उच्चतर पद पर पदस्थ किए गए वन कर्मचारियों को पदावनत (डिमोट) करने का आदेश जारी कर दिया।

मुख्यमंत्री को पत्र मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर डीएफओ का आदेश तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन या वन मुख्यालय भोपाल ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया।