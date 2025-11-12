मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अनूपपुर डीएफओ ने वन कर्मियों को किया डिमोट, सीएम से शिकायत; कर्मचारी मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी

    दोन्नति में आरक्षण का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वन विभाग ने कुछ कर्मचारियों को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार सौंपा था, ताकि शासकीय कार्य निर्वाध रूप से चलते रहें। अब अनूपपुर डीएफओ विपिन पटेल ने उच्चतर पद पर पदस्थ किए गए वन कर्मचारियों को पदावनत (डिमोट) करने का आदेश जारी कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 04:11:50 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 04:11:50 AM (IST)
    अनूपपुर डीएफओ ने वन कर्मियों को किया डिमोट, सीएम से शिकायत; कर्मचारी मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वन विभाग ने कुछ कर्मचारियों को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार सौंपा था, ताकि शासकीय कार्य निर्वाध रूप से चलते रहें। अब अनूपपुर डीएफओ विपिन पटेल ने उच्चतर पद पर पदस्थ किए गए वन कर्मचारियों को पदावनत (डिमोट) करने का आदेश जारी कर दिया।

    मुख्यमंत्री को पत्र

    मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर डीएफओ का आदेश तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन या वन मुख्यालय भोपाल ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया।


    डीएफओ अनूपपुर ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों को पदावनत करने का आदेश जारी किया है। इससे वन कर्मचारियों में असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया है। पांच दिन के अंदर आदेश निरस्त नहीं किया गया तो वन कर्मचारी मंच के नेतृत्व में कर्मचारी आंदोलन करेंगे।

    इसे भी पढ़ें- MP: दिल्ली में आतंकी वारदात के बाद श्योपुर में अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.