    नेपाल बॉर्डर पर मिली अर्चना तिवारी को भोपाल लाया गया, पुलिस आज करेगी मामले का खुलासा

    इंदौर से ट्रेन से कटनी जा रही अर्चना तिवारी सात अगस्त को लापता हो गई थीं। पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर से खोज लिया है और अर्चना को भोपाल ले आई है। अर्चना के गुम होने के मामले में पुलिस आज खुलासा कर सकती है। उसके परिजनों को भी भोपाल बुलाया गया है। अर्चना के सुरक्षित मिल जाने से परिजनों को राहत मिली है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 10:22:12 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 10:31:32 AM (IST)
    अर्चना तिवारी की फाइल तस्वीर।

    HighLights

    1. इंदौर से कटनी की यात्रा के दौरान सात अगस्त को हो गई थी लापता।
    2. 12 वें दिन लखीमपुर खीरी से बरामद, लापता होने के रहस्यों से हटेगा पर्दा।
    3. पुलिस को सूचना मिली थी कि वह नेपाल भागने की फिराक में है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/कटनी। इंदौर से कटनी के रास्ते भोपाल में नर्मदा एक्सप्रेस से सात अगस्त को रहस्यमय तरीके से लापता अधिवक्ता अर्चना तिवारी को 12 दिन बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पलियाकलां स्थित नेपाल बॉर्डर के पास बरामद कर लिया गया। इससे पहले मंगलवार सुबह उसके मुंहबोले भाई ने परिवार के सदस्यों को अर्चना से फोन पर बात होने की जानकारी दी तो उसके साथ होई अनहोनी की आशंका दूर होने से सबने राहत की सांस ली।

    देर रात भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने बताया कि अर्चना तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने यह राजफाश अभी नहीं किया है कि वह वहां तक कैसे पहुंची। क्या उसके साथ किसी और को पाया गया है? इन सवालों के जवाब पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को अर्चना से पूछताछ के बाद ही देने की बात कही है। जीआरपी पुलिस उसे भोपाल लेकर पहुंची है। पुलिस इस मामले में आज खुलासा करेगी।

    रक्षाबंधन पर इंदौर से कटनी जा रही थी

    बता दें कि इंदौर के एक हास्टल में रहकर जूडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही 28 वर्षीय अधिवक्ता अर्चना मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली है। वह सात अगस्त को इंदौर से रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए कटनी जाने को नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थी, लेकिन रास्ते से वह लापता हो गई। पुलिस ने जांच की तो उसके मोबाइल की अंतिम लोकेशन भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर पाई गई, उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच आफ जा रहा था। किसी हादसे का शिकार होने की आशंका से पिछले 12 दिन से लगातार जीआरपी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

    जंगलों और रेलवे ट्रैक के आसपास सर्चिंग की जा रही थी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। साइबर पुलिस भी जुटी हुई थी। उधर, लखीमपुर खीरी से मिली जानकारी के अनुसार, भोपाल जीआरपी पिछले तीन दिन से युवती की तलाश में डेरा डाले हुए थी। दरअसल, पुलिस को सूचना मिल गई थी कि वह नेपाल भागने की फिराक में है। इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है, हालांकि बुधवार को तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

    मुंहबोले भाई से हुई बात, ग्वालियर के सिपाही से पूछताछ

    मंगलवार सुबह अर्चना की उसके मुंहबोले भाई और युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु अंशु मिश्रा से पहले बात हुई। उसने स्वजन को अर्चना के सकुशल होने की जानकारी दी। वहीं, जीआरपी ने ग्वालियर में तैनात सिपाही राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दरअसल, सिपाही के बारे में कहा जा रहा है कि उसने ही अर्चना का ट्रेन यात्रा का टिकट बुक कराया था। ऐसे में अर्चना के लापता होने में सिपाही की भूमिका मानकर उससे पूछताछ की गई।

    स्वजनों को भोपाल बुलाया

    अर्चना तिवारी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल बार्डर से बरामद किया गया है। उसके लापता होने के बारे में पूछताछ की जाएगी। उसका कहना है कि वह भोपाल आकर ही बताएगी। उसके स्वजनों को भी भोपाल बुलाया गया है। - राहुल लोढ़ा, पुलिस अधीक्षक, रेलवे, भोपाल

