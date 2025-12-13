Bhopal AIIMS की असिस्टेंट प्रोफेसर ने की आत्महत्या की कोशिश, लगाया बेहोशी का इंजेक्शन; हालत गंभीर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल एम्स के इमरजेंसी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा ने खुदकुशी की कोशिश की है। गुरुवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौटीं डॉ. रश्मि ने बेहोशी की दवा का इंजेक्शन खुद को लगा लिया। रात करीब साढ़े 10 बजे उनके पति, आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. रतन वर्मा उन्हें बेहोशी की हालत में एम्स लेकर पहुंचे।

डाक्टरों ने बताया कि पल्स रेट और हार्टबीट तेजी से गिरने पर उन्हें तत्काल सीपीआर देकर रिवाइव किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और वे मेन आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। डॉ. रश्मि ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।