    Bhopal AIIMS की असिस्टेंट प्रोफेसर ने की आत्महत्या की कोशिश, लगाया बेहोशी का इंजेक्शन; हालत गंभीर

    भोपाल एम्स के इमरजेंसी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ड्यूटी से लौटने के बाद महिला डॉक्टर ने खुद को बेहोशी के इंजेक्शन लगा लिए। उनके पति समय रहते घर पहुंचे और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। असिस्टेंट प्रोफेसर की हालत गंभीर है। उन्हें आईसीयू में वेंटीलेटर पर रखा गया है।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 01:24:27 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 01:53:19 AM (IST)
    डॉक्टर ने की आत्महत्या की कोशिश

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल एम्स के इमरजेंसी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा ने खुदकुशी की कोशिश की है। गुरुवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौटीं डॉ. रश्मि ने बेहोशी की दवा का इंजेक्शन खुद को लगा लिया। रात करीब साढ़े 10 बजे उनके पति, आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. रतन वर्मा उन्हें बेहोशी की हालत में एम्स लेकर पहुंचे।

    डाक्टरों ने बताया कि पल्स रेट और हार्टबीट तेजी से गिरने पर उन्हें तत्काल सीपीआर देकर रिवाइव किया गया। फिलहाल उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और वे मेन आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। डॉ. रश्मि ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।


    एम्स प्रबंधन के अनुसार, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट या मैसेज नहीं मिला है। पति डॉ. रतन वर्मा ने बताया कि घर पर सब सामान्य था। डाक्टरों ने कहा है कि डॉ. रश्मि की स्थिति अब रिकवर कर रही है, लेकिन नसों को हुए नुकसान की सही जानकारी 72 घंटे बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

    इमरजेंसी एंड ट्रामा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा मेडिकल एजुकेशन तथा आइसीएमआर रिसर्च में सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। उनके साथी डॉक्टरों ने बताया कि वह अक्सर गरीब मरीजों के इलाज का खर्च उठाती थीं और मदद दिलाती थीं।

