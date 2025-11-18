मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक ठंड, भोपाल में टूटा 87 साल का रिकार्ड, पारा पहुंचा 5.2 डिग्री पर

    मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने सारे पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 87 वर्षों में नवंबर माह का सबसे कम तापमान है। वहीं, ग्वालियर और जबलपुर में भी इस सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे आया।

    मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक ठंड, भोपाल में टूटा 87 साल का रिकार्ड, पारा पहुंचा 5.2 डिग्री पर
    मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी ने सारे पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं।

    HighLights

    1. प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है।
    2. 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे।
    3. नवंबर 1938 में भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : प्रदेश में इस बार सर्दी ने सारे पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 87 वर्षों में नवंबर माह का सबसे कम तापमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नवंबर 1938 में भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा था। इसके बाद 1975 में यह 6.4 डिग्री और 2025 में भी 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

    17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

    तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब नवंबर में तापमान इतने निचले स्तर पर पहुंचा है। प्रदेश में ठंड इतनी तेज पड़ी कि 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। ठिठुरन बढ़ने की वजह उत्तर भारत और राजस्थान की ओर से आ रही बर्फीली व शुष्क हवाएं बताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन छोटे होने और सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से भी ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है।


    दो दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी

    फिलहाल अगले 24 घंटों में मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और इसी तरह की स्थिति दो दिनों तक बनी रहेगी। चूंकि बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह जब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तब ठंड में कुछ राहत मिलेगी।

    राजगढ़ जिले का तापमान पूरे प्रदेश में सबसे कम

    राजगढ़ जिले में न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 8.1 डिग्री कम है। यह पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान रहा। वहीं, ग्वालियर और जबलपुर में भी इस सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे आया।

    प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव की स्थिति

    मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी बना हुआ है और राजस्थान से शुष्क ठंडी हवाएं आ रही हैं। इस कारण प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, दो दिन बाद नम हवाएं सक्रिय होने लगेंगी, जिससे ठंड में कुछ कमी आने की संभावना है।

    चार मुख्य शहरों का तापमान

    भोपाल : अधिकतम 25.4, न्यूनतम 5.2

    इंदौर: अधिकतम 26.1, न्यूनतम 7.2

    ग्वालियर: अधिकतम 27.5, न्यूनतम 9.8

    जबलपुर: अधिकतम 25.5, न्यूनतम 9.3

    (नोट : डिग्री सेल्सियस में)

