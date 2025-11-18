मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक ठंड, भोपाल में टूटा 87 साल का रिकार्ड, पारा पहुंचा 5.2 डिग्री पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : प्रदेश में इस बार सर्दी ने सारे पुराने रिकार्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 87 वर्षों में नवंबर माह का सबसे कम तापमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नवंबर 1938 में भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा था। इसके बाद 1975 में यह 6.4 डिग्री और 2025 में भी 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब नवंबर में तापमान इतने निचले स्तर पर पहुंचा है। प्रदेश में ठंड इतनी तेज पड़ी कि 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। ठिठुरन बढ़ने की वजह उत्तर भारत और राजस्थान की ओर से आ रही बर्फीली व शुष्क हवाएं बताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन छोटे होने और सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से भी ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है।