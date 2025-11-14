भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए से छीना मोबाइल लखनऊ के बदमाश को बेचा, ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग पकड़े गए

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निज सहायक (पीए) सुधीर कुमार दुबे से मोबाइल झपटने के मामले में टीटीनगर पुलिस ने ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग बदमाशों को पकड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है आरोपितों ने झपटमारी की वारदात के कुछ ही देर बाद मोबाइल को लखनऊ के एक बदमाश को बेच दिया था, जिसे पुलिस ने अब ट्रेन से वापस मंगवा लिया है। आरोपितों के पास से पुलिस को चोरी व झपटमारी के 10 से अधिक मोबाइल मिले हैं।

पुलिस उनसे अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। घटना मंगलवार रात की है, जब सुधीर दुबे तुलसी नगर स्थित अपने घर से टहलने निकले थे। इसी दौरान जेपी अस्पताल के सामने बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तत्काल सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं लगे। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से पुलिस को बदमाशों की पहचान के सुराग मिले।