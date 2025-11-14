मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 03:06:02 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 03:16:21 PM (IST)
    भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए से छीना मोबाइल लखनऊ के बदमाश को बेचा, ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग पकड़े गए
    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. वारदात के कुछ देर बाद ही बदमाशों ने बेच दिया था मोबाइल।
    2. इनके पास से पहले चोरी किए हुए 10 से ज्यादा मोबाइल भी मिले।
    3. पुलिस ने बेचा हुआ मोबाइल लखनऊ से वापस मंगवा लिया है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निज सहायक (पीए) सुधीर कुमार दुबे से मोबाइल झपटने के मामले में टीटीनगर पुलिस ने ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग बदमाशों को पकड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है आरोपितों ने झपटमारी की वारदात के कुछ ही देर बाद मोबाइल को लखनऊ के एक बदमाश को बेच दिया था, जिसे पुलिस ने अब ट्रेन से वापस मंगवा लिया है। आरोपितों के पास से पुलिस को चोरी व झपटमारी के 10 से अधिक मोबाइल मिले हैं।

    पुलिस उनसे अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। घटना मंगलवार रात की है, जब सुधीर दुबे तुलसी नगर स्थित अपने घर से टहलने निकले थे। इसी दौरान जेपी अस्पताल के सामने बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तत्काल सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं लगे। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से पुलिस को बदमाशों की पहचान के सुराग मिले।


    जांच के दौरान पता चला कि वारदात में ईरानी गैंग के दो नाबालिग शामिल हैं, जो शहर में हाल ही में सक्रिय हुए थे। दोनों को हनुमानगंज क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वे मोबाइल झपटने के बाद उसे लखनऊ में बेच दिया था।

    पुलिस ने तुरंत लखनऊ में संपर्क कर मोबाइल बरामद करवाया, जिसे ट्रेन पार्सल के जरिए भोपाल मंगवाया गया। फिलहाल मोबाइल जब्त कर दोनों नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ईरानी गैंग के सदस्य महंगे स्मार्टफोन झपटने के बाद उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते हैं ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए।

