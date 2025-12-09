भोपाल मेट्रो को पटरी पर उतरने में लगे 16 साल, 2009 में देखा सपना अब होने जा रहा साकार

एजेंसी, भोपाल। राजधानी भोपाल के लिए 21 दिसंबर 2025 ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। शहरवासी जिस सपने के साकार होने का 16 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब पूरा होने जा रहा है। एम्स से सुभाष नगर तक चलने वाली ‘भोपाल मेट्रो’ को 21 दिसंबर को हरी झंडी मिलने वाली है।

लंबे समय से सड़क जाम, बढ़ती आबादी और सार्वजनिक परिवहन की सीमित क्षमता से जूझ रहे शहर के लिए मेट्रो किसी उपहार से कम नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर मेट्रो के लोकार्पण की आधिकारिक घोषणा की, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

भोपाल मेट्रो का यह सपना वर्ष 2009 में देखा गया था। इसके बाद परियोजना की आधिकारिक घोषणा, डीपीआर (2016), पहला वर्क ऑर्डर (2018), और बीच में कई बार रफ्तार कम होने के बावजूद अंततः मेट्रो का सपना अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने परियोजना की गति को रोक दिया था, लेकिन इसके बाद वर्ष 2021 से परियोजना को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया गया। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, प्रायोरिटी कॉरिडोर के शेष कार्य अगले 12 दिनों में पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा।