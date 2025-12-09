भोपाल मेट्रो को पटरी पर उतरने में लगे 16 साल, 2009 में देखा सपना अब होने जा रहा साकार

एजेंसी, भोपाल। राजधानी भोपाल के लिए 21 दिसंबर 2025 ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। शहरवासी जिस सपने के साकार होने का 16 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब पूरा होने जा रहा है। एम्स से सुभाष नगर तक चलने वाली ‘भोपाल मेट्रो’ को 21 दिसंबर को हरी झंडी मिलने वाली है।
लंबे समय से सड़क जाम, बढ़ती आबादी और सार्वजनिक परिवहन की सीमित क्षमता से जूझ रहे शहर के लिए मेट्रो किसी उपहार से कम नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर मेट्रो के लोकार्पण की आधिकारिक घोषणा की, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।
भोपाल मेट्रो का यह सपना वर्ष 2009 में देखा गया था। इसके बाद परियोजना की आधिकारिक घोषणा, डीपीआर (2016), पहला वर्क ऑर्डर (2018), और बीच में कई बार रफ्तार कम होने के बावजूद अंततः मेट्रो का सपना अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है।
कोविड-19 वैश्विक महामारी ने परियोजना की गति को रोक दिया था, लेकिन इसके बाद वर्ष 2021 से परियोजना को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया गया। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, प्रायोरिटी कॉरिडोर के शेष कार्य अगले 12 दिनों में पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा।
भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन की कुल लंबाई 30.95 किलोमीटर है, लेकिन इसके पहले चरण में 7.5 किमी के प्रायोरिटी कॉरिडोर का संचालन शुरू होगा। इस मार्ग पर कुल 08 मेट्रो स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर बनाए गए हैं।
ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर का पहला ट्रायल रन अक्टूबर 2023 में किया गया था। इसके बाद 18 सितंबर 2024 और वर्ष 2025 में अनेक ट्रायल रन हुए। सबसे महत्वपूर्ण ट्रायल रन 2024 में सफल रहा। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) की टीम ने तीन बार विस्तृत जांच की और नवंबर 2025 में अंतिम निरीक्षण में डिपो, ट्रैक, सिग्नलिंग, ट्रेन और स्टेशन संबंधी सभी पहलुओं की जांच के बाद ‘ओके टू रन’ (ग्रीन सिग्नल) रिपोर्ट दी।
कोविड-19 महामारी ने इस प्रोजेक्ट में बड़ी बाधा उत्पन्न की, जिससे निर्माण कार्य बाधित रहा। हालांकि, वर्ष 2021 के बाद तेजी से मेट्रो निर्माण ने रफ्तार पकड़ी। निर्धारित समय सीमा 2023 नहीं हो पाई, लेकिन अब 2025 में राजधानी का सपना पूरा होने जा रहा है।