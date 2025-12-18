तैयार है Bhopal Metro! 21 दिसंबर से आम जनता के लिए खुलेगी लाइफलाइन, जानें रूट और किराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो का 20 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मिंटो हाल में लोकार्पण करेंगे, लेकिन शहर के नागरिक भोपाल मेट्रो का सफर 21 दिसंबर से कर पाएंगे। शहर के नागरिकों के लिए मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रायोरिटी कारिडोर पर मेट्रो चलेगी। यह जानकारी गुरुवार को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एस. कृष्ण चैतन्य ने दी। एमडी ने बताया कि मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर में कुल आठ स्टेशन हैं।

किराया संरचना और टिकट व्यवस्था किराया संरचना के अनुसार एक स्टेशन का किराया 20 रुपये तय किया गया है। यदि यात्री तीन से पांच स्टेशनों तक सफर करते हैं तो उन्हें 30 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, 7.4 किलोमीटर के प्रायोरिटी कारिडोर सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक सफर करने पर किराया 40 रुपये रहेगा। फिलहाल यात्रियों को आनलाइन टिकट की सुविधा नहीं मिलेगी और टिकट मैन्युअली लेना होगा। पहले सप्ताह किसी भी प्रकार की फ्री यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी। आरेंज लाइन का पूरा काम होने पर अधिकतम किराया 70 रुपये रहेगा।