भोपाल में 20 दिसंबर से पटरियों पर दौड़ेगी मेट्रो, केंद्रीय मंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के लोग जिस पल का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह पल आ ही गया। जी हां हम बात कर रहे भोपाल मेट्रो की। आपको जानकर खुशी होगी कि भोपाल मेट्रो पटरियों पर 20 दिसंबर से दौड़ेगी। इस तारीख पर शासन ने अपनी मोहर लगा दी है।

एमपी मेट्रो कारर्पोरेंशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया कि 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया जाएगा। शासन ने लोकार्पण की तारीख आधिकारिक रूप से तय कर दी है और मेट्रो प्रबंधन को इसकी औपचारिक सूचना भेज दी गई है। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन मिंटो हाल में दिन के समय होगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मिलकर भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे।

बता दें कि पहले चरण में आरेंज लाइन के 7.5 किलोमीटर प्रायोरिटी कारिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। यह रूट एम्स मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक रहेगा। इस रूट के शुरू होने से हजारों यात्रियों को रोजाना राहत मिलेगी और दोनों प्रमुख स्टेशनों के बीच यात्रा समय भी काफी घटेगा।

मेट्रो प्रबंधन सोमवार को पूरे आपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी करेगा, जिसमें संचालन समय, किराया व अन्य यात्रियों से संबंधित विवरण शामिल होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट अगले 100 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या भले ही कम रहे, लेकिन जैसे-जैसे पूरे रूट पर काम पूरा होता जाएगा, मेट्रो यात्रियों का दबाव भी तेजी से बढ़ेगा।