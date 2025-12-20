पांच नगर निगमों को जोड़कर बनेगा Bhopal मेट्रोपालिटन रीजन, 10 हजार वर्ग किमी तक होगा विस्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी जल्द ही मेट्रोपालिटन रीजन के रूप में विकसित होगी, जिसको लेकर पांच नगर निगमों को जोड़ा जाएगा। इसके क्षेत्र को 10 हजार वर्ग किमी तक विस्तार किया जाएगा। शासन की तरफ से इसे लेकर बनाए नियमों को टीएंडसीपी इसी सप्ताह अधिसूचित कर देगी, ताकि इसका काम तेज हो सके।

उद्योग केंद्रों और पर्यटन सर्किटों की योजनाएं भोपाल मेट्रोपालिटन अथारिटी एक्ट के तहत उद्योग केंद्रों और पर्यटन सर्किटों की योजनाएं तय होंगी। भोपाल को मुख्य शहर बनाया जाएगा, जबकि सीहोर और रायसेन को औद्योगिक केंद्र, विदिशा को विरासत केंद्र और राजगढ़ को प्रमुख कृषि व औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।