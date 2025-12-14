भोपाल नगर निगम में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, बदले जाएंगे 21 जोन के एएचओ और वार्ड प्रभारी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल नगर निगम में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है। निगम के 21 जोनों में लंबे समय से जमे सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों (एएचओ) को बदलने के साथ ही वार्ड प्रभारियों को भी हटाया जाएगा। उनकी जगह नई भर्ती से आए एआरआई को वार्ड प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

इसके अलावा भोपाल की छह विधानसभा सीटों के अनुसार छह राजस्व अधिकारियों (आरओ) की नियुक्ति की जाएगी । निगम प्रशासन ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और बताया जा रहा है कि संबंधित सूची भी बन चुकी है। जल्द ही आदेश जारी किए जा सकते हैं।

गौरतलब है कि निगमायुक्त संस्कृति जैन के कार्यकाल में तैयार यह बदलाव का खाका निगम के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। इससे पहले रहे निगमायुक्तों ने सीमित स्तर पर ही अधिकारियों का स्थानांतरण किया था। सूत्रों के अनुसार आयुक्त इंजीनियरों और सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं।

यह भी पढ़ें- नकली पुलिस ने असली पुलिस को लगा दिया फोन, बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मांगे पैसे

अधिकारी-कर्मचारियों में बेचैनी का माहौल

इस संभावित फेरबदल को लेकर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में बेचैनी का माहौल है। कई अधिकारियों को लूप लाइन में डाले जाने की आशंका सता रही है। बताया जा रहा है कि सूची में शामिल नामों की भनक कुछ अधिकारियों को लग चुकी है और नाम हटवाने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। - पांच से आठ सालों एक ही जोन में जमे अधिकारी निगम प्रशासन के अनुसार 21 जोनों में एक दर्जन से अधिक एएचओ, जेडओ, वार्ड प्रभारी ऐसे हैं, जो पांच से आठ वर्षों से एक ही जोन में जमे हुए हैं। इन्हें हटाकर राजस्व व साफ-सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी है।