https://img.naidunia.com/naidunia/ndnimg/articleimage/23122022Web_Story_for_Cuboid.jpghttps://www.naidunia.com/web-stories?itm_medium=referral&itm_source=dsktp&itm_campaign=webstoriesहोलिका दहन से एक दिन पहले होगा शनि का उदय, इन राशिवालों को मिलेगा बेशुमार धन-दौलतhttps://www.naidunia.com/spiritual/kehte-hain-holika-dahan-2023-shani-uday-day-before-zodiac-signs-taurus-leo-libra-aquarius-will-get-immense-wealth-8019772?itm_medium=slide3&itm_source=cuboid&itm_campaign=story1,01,9874,36,85,3645,26,6182,09,40,48,14068410,41,23912,80,78,60610,765https://www.naidunia.com/elections/bihar-vidhan-sabha-election?itm_medium=3g&itm_source=cuboid&itm_campaign=biharelectionएनडीएNDA125महागठबंधनMaha gathbandhan110अन्यOthers8cubeAmplifi/Cuboidyes0209312पाकिस्तानइंग्लैंडपाकिस्तानइंग्लैंडpakistanenglandमैच खत्म13-Nov-202213:30फाइनलइंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकटों से हरायाICCमेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी), मेलबर्न08:0019:0063noमोहम्मद रिजवान (W)बाबर आजम (C)मोहम्मद हारिसशान मसूदइफ्तिख़ार अहमदशादाब खानमोहम्मद नवाजमोहम्मद वसीमशाहीन अफरीदीहारिस रऊफनसीम शाहबेन स्टोक्सक्रिस वोक्ससैम करनआदिल रशीदक्रिस जॉर्डनलियाम लिविंगस्टनMandatory Power play (1-6): Pakistan 39/1Pakistan 50/2 in 8.0 oversDrinks: Pakistan 68/2 in 10.0 oversPakistan 100/4 in 14.3 oversInnings Break: Pakistan 137/8 in 20.0 oversजोस बटलर (C) (W)एलेक्स हेल्सफिलिप साल्टबेन स्टोक्सहैरी चेरिंगटन ब्रूकमोईन अलीलियाम लिविंगस्टनसैम करनक्रिस वोक्सक्रिस जॉर्डनआदिल रशीदशाहीन अफरीदीनसीम शाहहारिस रऊफशादाब खानमोहम्मद वसीमइफ्तिख़ार अहमदReferral 1 (2.2 ovs): PAK against P Salt (LBW) Unsuccessful (PAK: 2, ENG: 2) (Retained)Mandatory Power play (1-6): England 49/3England 50/3 in 6.1 oversDrinks: England 77/3 in 10.0 oversReferral 2 (11.6 ovs): PAK against B Stokes (Caught) Unsuccessful (PAK: 1, ENG: 2)England 100/4 in 15.4 oversB Stokes maiden T20I fifty: 51 runs in 47 balls (5x4) (1x6)[x-akamai-config-log-detail] = [true] [connection] = [close] [accept-language] = [en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3] [host] = [www.naidunia.com] [via] = [1.1 akamai.net(ghost) (AkamaiGHost), 1.1 google] [x-forwarded-for] = [35.173.238.138, 23.220.107.209, 34.102.200.133] [accept] = [text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8] [user-agent] = [CCBot/3.0 (https://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)] [x-forwarded-proto] = [https] [cache-control] = [max-age=300] [akamai-origin-hop] = [1] [x-cloud-trace-context] = [4f43bd7a210767ab16083b41ce37ae68/335844237918277198] [accept-encoding] = [gzip] madhya-pradesh8019810article-detailsbhopal-bhopal-news-district-supply-controller-raided-gas-agency-case-alsoregistered