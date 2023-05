भोपाल। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंध‍िया ने राहुल गांधी के मध्‍य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 150 सीटें मिलने के बयान पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में सिंध‍िया ने कहा कि कांग्रेस की यही दिक्कत है कि बैठक दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का। यही तो संकट है कांग्रेस में तो जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है।

#WATCH | The problem with Congress is that meetings are held in Delhi for Madhya Pradesh. Public is pleading that Delhi is very far away. We are confident that the BJP will form its govt in MP with an absolute majority in the upcoming elections: Union Minister Jyotiraditya… pic.twitter.com/egqMkMrx2x

— ANI (@ANI) May 29, 2023