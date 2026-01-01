भोपाल में नए साल पर युवती को केरवा घुमाने के बहाने जंगल ले गया प्रापर्टी एजेंट, धमकी देकर किया रेप

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। रातीबड़ पुलिस ने एक युवती की रिपोर्ट पर एक प्रापर्टी एजेंट के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पीडि़ता का आरोप है कि युवक उसे नए साल आने से पहले उसे घुमाने के बहाने केरवा जंगल कैंप ले गया और सुनसान इलाके में उसके साथ दुष्कर्म किया।बाद में उसे धमकी देकर भाग गया।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय युवती इवेंट का काम करती है। कुछ समय पहले उसकी एक सहेली ने 40 वर्षीय जहूर उर्फ समीर नाम के प्रापर्टी एजेंट से मुलाकात कराई थी। युवती को अपनी मां की बीमारी के लिए पैसों की जरूरत थी तो जहूर ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद से दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। पीडि़ता का आरोप है कि बुधवार को जहूर उसके कार्यालय पहुंचा और नए साल पर केरवा जंगल केंप घुमाने के लिए अपने साथ केरवा के जंगल की तरफ ले गया।