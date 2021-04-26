मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal Road Accident: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक में लगी आग, दोनों की मौत

    Bhopal रोड एक्‍सीडेंट: मृतकों के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया है। जिससे उनकी पहचान की जा सकें।

    By Lalit Katariya
    Edited By: Lalit Katariya
    Publish Date: Mon, 26 Apr 2021 05:00:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 26 Apr 2021 05:00:21 PM (IST)
    Bhopal Road Accident: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक में लगी आग, दोनों की मौत

    भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बिलखिरिया के ग्राम जबरनपुर गांव के पास पौने चार बजे के करीब बाइक सवार दो लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक डिवाइजर जाकर पर चढ गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बाइक में लगी आग बुझाने की कोशिश की और दोनों बाइक सवार के शव पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भिजवा दिए गए है। फिलहाल दोनों के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल सका है। जिससे उनकी पहचान की जा सकें। बिलखिरिया थाना पुलिस कें अनुसार ग्राम जबरनपुर सामने एक ट्रक भोपाल से तेजी में रायसेन की तरफ जा रहा था। उसी समय बाइक सवार सामने आ रहे थे। ट्रक ने दोनों को सामने से टक्कर मार दी। जिससे दोनों दूर जाकर गिरे। जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। जबकि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई। जिससे बाइक के पेट्रोल टेंक में आग लग गई। जिससे बाइक को नंबर जल गया। पुलिस को मृतकों के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया है। जिससे उनकी पहचान की जा सकें। पुलिस आसपास के इलाके में दोनों युवकों के बारे में पहचान करने की कोषिश् कर रही है। दोनों किसी पफैक्ट्री में काम करने वाले लगे रहे हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक को छोडकर फरार हो गया है। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवक के पैर का मांस ही अलग हो गया। दोनों की मौत का करण सिर में चोट लगने के कारण बताया गया है। पुलिस ने मामले में जांच में जुटी है। सबसे पहले पुलिस को दोनों की पहचान करने में लगी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.