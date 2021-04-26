Bhopal Road Accident: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक में लगी आग, दोनों की मौत

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बिलखिरिया के ग्राम जबरनपुर गांव के पास पौने चार बजे के करीब बाइक सवार दो लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक डिवाइजर जाकर पर चढ गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बाइक में लगी आग बुझाने की कोशिश की और दोनों बाइक सवार के शव पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भिजवा दिए गए है। फिलहाल दोनों के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल सका है। जिससे उनकी पहचान की जा सकें। बिलखिरिया थाना पुलिस कें अनुसार ग्राम जबरनपुर सामने एक ट्रक भोपाल से तेजी में रायसेन की तरफ जा रहा था। उसी समय बाइक सवार सामने आ रहे थे। ट्रक ने दोनों को सामने से टक्कर मार दी। जिससे दोनों दूर जाकर गिरे। जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। जबकि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई। जिससे बाइक के पेट्रोल टेंक में आग लग गई। जिससे बाइक को नंबर जल गया। पुलिस को मृतकों के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया है। जिससे उनकी पहचान की जा सकें। पुलिस आसपास के इलाके में दोनों युवकों के बारे में पहचान करने की कोषिश् कर रही है। दोनों किसी पफैक्ट्री में काम करने वाले लगे रहे हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक को छोडकर फरार हो गया है। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवक के पैर का मांस ही अलग हो गया। दोनों की मौत का करण सिर में चोट लगने के कारण बताया गया है। पुलिस ने मामले में जांच में जुटी है। सबसे पहले पुलिस को दोनों की पहचान करने में लगी है।