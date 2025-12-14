माली हालत से उबरने को BSNL बेचेगा अपनी संपत्तियां, MP सरकार को खरीदने के लिए दिया ऑफर

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। माली हालत से उबरने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपनी संपत्तियां बेचेगा। इसके लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल की मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 56 अचल संपत्तियों को बेचने को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार को भी ऑफर दिया गया है कि ये संपत्तियां उसके सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकाय भी खरीद सकते हैं। इसकी सूची बीएसएनएल ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। इसमें वे अचल संपत्तियां भी दी गई हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार किराये पर भी ले सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार बीएसएनएल की देशभर में स्थित सरप्लस अचल संपत्तियां का मुद्रीकरण कर रहा है। सभी संपत्तियां व्यवसायिक दर पर दी जाएंगी।

मध्य प्रदेश के सभी विभागों को इसकी सूचना राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी कर दी हैं। भोपाल और इंदौर में बीएसएनएल ने विक्रय के लिए आठ-आठ संपत्तियां निकाली हैं, वहीं जबलपुर में 10 और ग्वालियर में एक संपत्ति विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा सतना जिले में कोलगांव ग्राम में स्थित टेलीकाम क्वाटर्स, मैहर जिले के पकरिया ग्राम में स्थित माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन तथा छिंदवाड़ा जिले के तामिया ग्राम में स्थित टीई कंपाउंड चावलपानी भी शामिल हैं। वहीं देवास, होशंगाबाद, इटारसी, मुरैना, बड़वानी, खरगोन, धार नरसिंहपुर, कटनी, रीवा, उज्जैन, शहडोल, सिवनी और बालाघाट में भी संपत्तियां विक्रय के लिए निकाली है।

भोपाल में विक्रय के लिए ये आठ संपत्तियां टेलीकॉम कंपाउंड, अयोध्या नगर, रायसेन रोड, दामखेड़ा - 40 नग टाइप-I एसक्यू दमखेड़ा अयोध्या नगर - प्लाट नंबर ए-आई से ए-वी, बाघमुगलिया एक्सटेंशन, तहसील हुजूर - 12 क्वार्टर कंपाउंड (क्वार्टर संख्या 59 से 70) सेक्टर 4ए- साकेत - तीन नंबर क्वार्टर कंपाउंड (क्वार्टर नंबर 43, 45 और 46) सेक्टर 4सी- साकेत - विद्या नगर टेलीफोन एक्सचेंज भूमि होशंगाबाद मेन रोड - टेलीकाम कंपाउंड इंद्रपुरी भेल - टेलीकाम कंपाउंड, रक्षा विहार, हवाई अड्डा रोड, भौरी इंदौर में विक्रय के लिए ये आठ संपत्तियां टीई कंपाउंड, बीएसएनएल सेक्टर ए स्कीम संख्या 71, इंदौर, प्लाट संख्या: 1ई से 6ई (चंदन नगर) - डी/टी इंदौर योजना संख्या 54 पीयू-4 (काम.)(सीटीटीसी) - ई/टी इंदौर योजना संख्या 59 अमितेश नगर प्लरट संख्या 29 से 57 - पी एंड टी क्वार्टर कंपाउंड, बीएसएनएल भावरकुआं, इंदौर (योजना संख्या 44) - डी/टी इंदौर, नेहरू पार्क के पास - डी/टी इंदौर स्कीम नं. 78 (ब्रिलियंट कन्वेंशन के पास) प्लाट नं. 1 (विजय नगर) - डब्ल्यूटीआर क्वार्टर कैंपस, टावर चौराहा, खाटीवाला टैंक, प्लाट नंबर 1024, स्कीम नंबर 44 - स्कीम 99, इंदिरा काम्प्लेक्स, निकट नवलखा बसस्टैंड