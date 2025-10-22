MP में किसानों को खुशखबरी...मंडियों में सीसीटीवी से होगी निगरानी, सुविधा के लिए हेल्प डेस्क

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय भावांतर योजना के दायरे में रहेगा। मंडी के प्रवेश द्वार और प्रांगण की सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। प्रत्येक मंडी में हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। यह निर्देश मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मंगलवार को योजना की समीक्षा के दौरान दिए।

9.36 लाख किसानों का पंजीयन मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना के लिए 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है। उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर में 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों के पंजीयन हुए हैं।