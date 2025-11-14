राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत पर शुक्रवार को प्रदेशभर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाया। भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में उत्सव का माहौल रहा। प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने पदाधिकारियों को मिष्ठान्न खिलाकर बधाई दी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बिरसा मुंडा जयंती सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई।