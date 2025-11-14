बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में उत्सव, प्रदेशभर में हुए आयोजन
प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बिरसा मुंडा जयंती सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकासवादी नीतियों से बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया है।
Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 07:36:41 PM (IST)
Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 07:44:04 PM (IST)
भाजपा नेताओं ने जमकर मनाया जीत का जश्न।
HighLights
- मोदी की विकासवादी नीतियों से मिली ऐतिहासिक विजय : खंडेलवाल
- भाजपा महामंत्री हितानंद ने पदाधिकारियों को मिष्ठान्न खिलाकर बधाई दी।
- बिरसा मुंडा जयंती सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत पर शुक्रवार को प्रदेशभर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाया। भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में उत्सव का माहौल रहा। प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने पदाधिकारियों को मिष्ठान्न खिलाकर बधाई दी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बिरसा मुंडा जयंती सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई।
- खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकासवादी नीतियों से बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है।
- बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया है।
- इस चुनाव में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता जुटे थे।
- इस जीत में उनके अथक परिश्रम का भी योगदान है, जिसके लिए मैं उन्हें भी बधाई और धन्यवाद देता हूं।
- इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा, मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, राहुल कोठारी, गौरव रणदीवे, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
कांग्रेस अपने नेतृत्व की भूमिका पर फिर से विचार करें
- खंडेलवाल ने कहा कि बिहार के चुनाव परिणामों को देखते हुए मैं विपक्षी दलों और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से यह आग्रह करता हूं कि वे अपने नेतृत्व की भूमिका पर फिर से विचार करें।
- इन नेताओं के नेतृत्व में देश और प्रदेश में एक के बाद एक लगातार हार मिल रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी को बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
- कांग्रेस को आरोपों की राजनीति छोड़कर आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर जनता उनसे इतनी नाराज क्यों है?
- हमारे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक दल का नेतृत्व इस प्रकार का होना चाहिए, जो लोकतंत्र को मजूबत कर सके।
- राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर मिथ्या आरोप लगाकर भारत की लोकतांत्रिक गरिमा को लगातार कमजोर करने का प्रयास करते रहे हैं।
जनता ने कांग्रेस, आरजेडी को नकारा
भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को मिली प्रचंड जीत राष्ट्रवाद और विकासवाद की जीत है। बिहार की जनता ने कांग्रेस और आरजेडी को पूरी तरह से नकार कर स्पष्ट कर दिया है कि परिवारवादी राजनीति अब नहीं चलेगी।