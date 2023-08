Chandrayaan 3 Landing भोपाल। चंद्रयान 3 आज शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, तो वहीं मध्‍य प्रदेश के मंदिरों में भी विशेष प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्मारती में लोग चंद्रयान की तस्वीर और तिरंगा लेकर शामिल हुए।

चंद्रयान 3 की सफलता के लिए खजराना गणेश मंदिर में पुजारियों और भक्तों द्वारा विशेष हवन और आरती की गई।

बड़ी संख्या में श्रद्धालु छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी से चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस दौरान राजीव शर्मा ने कहा कि चंद्रयान की सफलता की प्रार्थना करने के लिए आज यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं एक अन्य श्रद्धालु मयंक साहू ने कहा कि चंद्रयान की सफलता के लिए यहां विशेष प्रार्थना की गई है।

A devotee, Rajiv Sharma says, "Thousands of devotees have come here to offer prayers..."

