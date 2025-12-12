ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले संतोष वर्मा पर गिरी गाज, CM मोहन यादव का कड़ा एक्शन; फर्जी IAS पदोन्नति रोकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने IAS संतोष वर्मा से जुड़े प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप GAD ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के तीन प्रमुख निर्णय 1. फर्ज़ी दस्तावेज और जाली आदेश पर बर्खास्तगी प्रस्ताव: राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति हेतु फर्जी और जाली आदेश तैयार किए जाने के आरोप में संतोष वर्मा पर आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। फर्जी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर मिली IAS पदोन्नति को अमान्य माना गया है। इसलिए उन्हें आईएएस सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।

2. विभागीय जांच में चार्जशीट जारी: जाली दस्तावेज़ के आधार पर सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में विभागीय जांच अंतिम चरण में है। वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना के जवाब को असंतोषजनक पाया गया है। साथ ही वे लगातार मर्यादा विहीन बयान जारी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है। 3. पदस्थापना परिवर्तन: राज्य शासन ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग में उप सचिव पद से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया है। विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी और मौजूदा मामलों के चलते संतोष वर्मा को अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नति नहीं मिलेगी। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संतोष वर्मा के विरुद्ध एक विभागीय जांच और दो आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिससे उनकी पदोन्नति रोकी गई है।