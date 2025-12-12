मेरी खबरें
    मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा से जुड़े विवादित प्रकरण पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई असभ्य टिप्पणी और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के उपयोग से जुड़ी शिकायतों के चलते उनके खिलाफ कई विभागीय और आपराधिक मामले चल रहे हैं।

    ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले संतोष वर्मा पर गिरी गाज, CM मोहन यादव का कड़ा एक्शन; फर्जी IAS पदोन्नति रोकी
    विवादित अधिकारी संतोष वर्मा की अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नति रोकी

    1. सीएम ने जीएडी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश
    2. संतोष वर्मा की पदोन्नति रोकने का निर्णय
    3. फ़र्ज़ी दस्तावेज़ मामले में बर्खास्तगी प्रस्ताव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने IAS संतोष वर्मा से जुड़े प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को सख़्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप GAD ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

    सामान्य प्रशासन विभाग के तीन प्रमुख निर्णय

    1. फर्ज़ी दस्तावेज और जाली आदेश पर बर्खास्तगी प्रस्ताव: राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति हेतु फर्जी और जाली आदेश तैयार किए जाने के आरोप में संतोष वर्मा पर आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। फर्जी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर मिली IAS पदोन्नति को अमान्य माना गया है। इसलिए उन्हें आईएएस सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।


    2. विभागीय जांच में चार्जशीट जारी: जाली दस्तावेज़ के आधार पर सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में विभागीय जांच अंतिम चरण में है। वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना के जवाब को असंतोषजनक पाया गया है। साथ ही वे लगातार मर्यादा विहीन बयान जारी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

    3. पदस्थापना परिवर्तन: राज्य शासन ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग में उप सचिव पद से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया है।

    विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय

    ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी और मौजूदा मामलों के चलते संतोष वर्मा को अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नति नहीं मिलेगी। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संतोष वर्मा के विरुद्ध एक विभागीय जांच और दो आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिससे उनकी पदोन्नति रोकी गई है।

    अन्य अधिकारियों की पदोन्नतियाँ

    • 2002 बैच: एम. सेलवेंद्रन को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

    • अजीत कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त करेंगे।

    2010 बैच के अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत होंगे

    इनमें शामिल हैं-

    • आशीष सिंह (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उज्जैन)

    • अभिजीत अग्रवाल (आबकारी आयुक्त)

    • कौशलेंद्र विक्रम सिंह (कलेक्टर भोपाल), साथ ही और भी अधिकारी इस सूची में सम्मिलित हैं।

    बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रशासन अकादमी के महानिदेशक सचिन सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। कुल 71 अधिकारियों की पदोन्नति पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है।

    सचिव पद के लिए अनुराग चौधरी के नाम पर चर्चा हुई, पर स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट लंबित होने के कारण निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है। इसी प्रकार उप सचिव स्तर के तरुण भटनागर और ऋषि गर्ग के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के चलते उनकी पदोन्नति भी रोक दी गई है।

    2010 बैच की अन्य पदोन्नतियां

    केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए 2010 बैच के तीन अधिकारियों-

    1. गणेश शंकर मिश्रा

    2. षणमुख प्रिया मिश्रा

    3. तन्वी सुंदरीयाल

    को छोड़कर, बाकी अधिकारी सचिव बनाए जाएंगे। इनमें प्रमुख नाम हैं:

    दीपक सक्सेना (जनसंपर्क आयुक्त), भास्कर लक्षकार, कर्मवीर शर्मा, तरुण राठी, अनय द्विवेदी, छोटे सिंह, सपना निगम, दिनेश श्रीवास्तव, आरपीएस जादौन, बसंत कुर्रे, चंद्रशेखर बालिंबे, शीलेंद्र सिंह और सुरेश कुमार।

    2012 बैच के अधिकारी अतिरिक्त सचिव बनाए जाएंगे

    राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।

