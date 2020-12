Bhopal News: भोपाल। जनता को समय पर शासकीय सुविधाओं का लाभ मिले, यही सुशासन है, हमें यही सुनिश्चित करना है।इस सरकार में पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा, पिछली सरकार की तरह ले-देकर पोस्टिंग नहीं ली जा सकेगीहर माह हम अधिकारियों को एजेंडा देंगे, जिस पर उन्हें काम करना होगा।एजेंडा कई माह तक चल सकता है। यह बात सीएम श‍िवराज स‍िंंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में कही। सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता को सुशासन देना है, जिसका मेरे लिए अर्थ है कि समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्‍हाेंने साफ कहा क‍ि जो काम करेगा, उसे सिर आंखों पर बैठाऊंगा; परंतु जो लापरवाही करेगा, उसे हटाने में एक क्षण नहीं लगाऊंगा।

#WATCH Bhopal: MP CM Shivraj Singh Chouhan addresses a conference of Collector, Police Commissioner, IG, SP & other officials.

"Let me make it very clear that this is a separate govt. Basis of posting here will be merit, not give & take posting like the previous govt," he said. pic.twitter.com/g24KrLgkmz

— ANI (@ANI) December 9, 2020