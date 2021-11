कांग्रेस ने कहा कि मंत्रियों और भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल पर लगाम लगाए सरकार

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा सवर्ण समाज की महिलाओं को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वे मंत्रियों और भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल पर लगाम लगाएं और मंत्री को विवादित बयान पर माफी मांगने के लिए निर्देश दें, हालांकि मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में अपने बयान पर खेद जताया है।उन्‍होंने कहा कि उनके बयान से यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने किसी समुदाय को नीचा नहीं दिखाया।

Bhopal, MP | I apologize if anyone's sentiments got hurt, but I didn't say it to degrade any community. My motive was to say that women of all backgrounds should do social service with equality. People twisted my words: MP Minister Bisahulal Singh on his 'Thakur women' statement pic.twitter.com/K3wx04rlVZ

