भोपाल । Coronavirus Madhya Pradesh Update : मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या ने शिवराज सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3457 हो गई है। शनिवार को राज्य में कुल 116 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में अभी तक 1480 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में 625 कंटेनमेंट एरिया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक 211 मरीजों की मौत हो चुकी है।

इंदौर में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1780 हो चुकी है। शनिवार को 53 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इंदौर में कोरोना मरीजों से स्वस्थ्य होने की दर भी अच्छी है। यहां कुल मरीजों में से 732 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं अब तक 87 मरीजों की मौत हुई है।

वहीं भोपाल में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 25 मामले सामने आए। राजधानी में कुल कोरोना संक्रमित 704 हो चुके हैं, जिनमें से 377 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 29 मरीजों की मौत हुई है। मप्र में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, खरगोन धार, रायसेन, खंडवा जिलों में क्रमश: सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज है।

Number of #COVID19 cases reaches 3457 in Madhya Pradesh, with 116 new cases being reported today. Out of the total cases, 1480 patients have recovered while 211 others succumbed to the infection. There are 625 containment areas in the state: Madhya Pradesh Health Department pic.twitter.com/3awdE6JrRU

— ANI (@ANI) May 9, 2020