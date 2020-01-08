भू-माफिया विजय श्रीवास्तव का कवि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से बना कार्यालय किया जमींदोज

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

भोपाल के सबसे बड़े भू-माफिया विजय श्रीवास्तव की पांचवीं बिल्डिंग पर कार्रवाई मंगलवार को की गई। भू-माफिया ने बरखेड़ा पठानी स्थित शासकीय सीलिंग की 1600 वर्गफीट जमीन पर कवि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से अवैध कार्यालय बना रखा था। एसडीएम राजेश गुप्ता व तहसीलदार मनीष शर्मा की टीम ने इस बिल्डिंग को जेसीबी और पोकलेन मशीन से जमींदोज किया गया। इस बिल्डिंग को तोड़ने में करीब 5 घंटे से अधिक का समय लगा। तहसीलदार मनीष शर्मा ने बताया कि यह सरकारी जमीन करीब 50 लाख रुपए की थी, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इधर, पुलिस ने बताया कि भू-माफिया विजय श्रीवास्तव पर अड़ीबाजी सहित अन्य 30 से अधिक आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं।