सिर्फ औपचारिकता तक सिमटा योग कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर नगर पालिका की ओर से कृषि उपज मंडी परिसर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर बिना किसी पूर्व तैयारियों के आनन-फानन में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता तक सीमित रहा। इसका कारण कार्यक्रम में नगर के गणमान्य के साथ आमलोगों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। खास बात यह है कि भाजपा कांग्रेस के नताओं के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस कारण कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहा। कुछ इसी तरह के हालात औबेदुल्लागंज के उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित किए गए ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के रहे।

कार्यक्रम में बमुश्किल 150-200 लोग ही योग करने पहुंचे। लोगों को सेहतमंद बनाने वाला योग कार्यक्रम नगर पालिका के तत्वावधान में बेमन से आयोजित किया। कहने को तो पीएम मोदी का बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लाइव संदेश सुनाया दिखाया गया, लेकिन इसे देखने-सुनने और योग करने के लिए केवल गिनती के लोग ही कार्यक्रम में शामिल हुए। पतंजलि योग समिति के मुख्य प्रशिक्षक रमेश शर्मा ने स्टेज पर योग की विभिन्न मुद्राओं के जरिए योग करवाया। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम करवाकर लोगों को स्वस्थ्य रहने के टिफ्स दिए। अंत में उन्होंने स्वस्थ्य तन मन पाने योग करने का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण बच्चे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। कार्यक्रम में नपाध्यक्ष बद्रीसिंह चौहान, सीएमओ ज्योति सुनेरे, आर्य समाज के डॉ. पीएस यादव एवं पतंजलि योग समिति के जवाहर लाल मीणा एवं शोभरन सिंह सहित लगभग 100 के करीब प्रेमी महिला पुरुष शामिल हुए।