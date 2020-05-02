भोलेनाथ की पूजा-अच

भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर मनाया फूल माली समाज का उत्पत्ति दिवस
कोरोना योद्घाओं का सम्मान कर जरूरतमंदों को बांटे भोजन के पैकेट
सचित्र एसआरपी 2 कोरोना योद्घाओं का किया सम्मान।नवदुनिया।
सारंगपुर(नवदुनिया न्यूज)।
सकल पंच फूल माली समाज द्वारा गुरुवार को वैशाख शुक्ल गंगा सप्तमी को शिवांश जयंती अर्थात फूल माली समाज के उत्पत्ति दिवस पर सभी समाज जनों ने राठी परिसर में मनाया। समाजजनों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर की। कोरोना योद्घाओ का स्वागत व सम्मान किया। समाजजनों के द्वारा सिविल अस्पताल मे कार्यरत बीएमओ डॉ. जलालुद्दीन शेख, सिविल अधीक्षक डॉ एसके खर, डॉक्टर मनीष चौहान सहित अन्य डॉक्टरों व स्टाफ के अतिरिक्त थाना परिसर मे थाना प्रभारी मुकेश गोढ व थाना स्टाफ, नगर पालिका सीएमओ महेश सक्सेना, दीपक रानवे, सतीश कंडारे, विनोद गिरजे, गोकुल पुष्पद, राजु पुष्पद व राठी परिसर में संस्था तुलादान के संयोजक आनंद सक्सेना के साथ सभी सदस्यों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। माली समाज अध्यक्ष ओम पुष्पद ने बताया कि त्रेता युग के आरंभ में वैशाख शुक्ल सप्तमी जिसे गंगा सप्तमी कहा जाता है, इस दिन भगवान भोलेनाथ ने अपनी भष्मी भभूत से सबसे पहले समाज के आदी पुरुष शिवराज को उत्पन्ना किया जिसे शिवांश भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी के दिन है फूल माली समाज प्रतिवर्ष समाज का उत्पत्ति दिवस मनाता आ रहा हैे। बागकुआ टंकी पंचायत अध्यक्ष कैलाश वर्मा, मुकेरवाड़ी पंचायत अध्यक्ष शिवनारायण पुष्पद, खारीया पंचायत अध्यक्ष अशोक पुष्पद, भेरुदरवाजा मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष मोतीलाल माली, शिवचरण पुष्पद, महात्मा फुले समता परिषद जिलाध्यक्ष मनोज पुष्पद, शिवनारायण पुष्पद, युवा माली महासभा जिलाध्यक्ष राकेश पुष्पद, फूलमाली सोशल ग्रुप जिला महामंत्री राजेश पुष्पद, रामनारायण पुष्पद, राजेश बिंजवा, राजु पुष्पद, रवि पुष्पद, अंकित पुष्पद, बंशीलाल पुष्पद, महेश पाटीदार, विजय सोनी, सुधीर श्रीमाल, गोपाल वेध, जितेन्द्र सोलंकी, मुकेश मुकाती, मनोहर सोनी, अमित सक्सेना सहित संस्था तुलादान के सदस्य मौजूद थे।