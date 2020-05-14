मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल जिले में 20 हजार से अधिक लोगों के जारी हुए ई-पास

    सुबह 6 से रात 10 बजे तक अधिकारी-कर्मचारी कर रहे ई-पास के आवेदनों का निराकरण भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन में फंसे लोगों को भोपाल जिला प्रशासन ने ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक जिला प्रशासन की ओर से 20 हजार 365 लोगों के ई-पास जारी हो चुके हैं और वे इस पास पर यात्रा कर

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Thu, 14 May 2020 07:56:19 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 14 May 2020 07:56:19 AM (IST)
    भोपाल जिले में 20 हजार से अधिक लोगों के जारी हुए ई-पास

    सुबह 6 से रात 10 बजे तक अधिकारी-कर्मचारी कर रहे ई-पास के आवेदनों का निराकरण

    भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

    कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन में फंसे लोगों को भोपाल जिला प्रशासन ने ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक जिला प्रशासन की ओर से 20 हजार 365 लोगों के ई-पास जारी हो चुके हैं और वे इस पास पर यात्रा कर अपने रिश्तेदारों, परिजनों को उनके गंतव्य तक छोड़कर या अन्य जिलों या राज्य से लेकर वापस आ चुके हैं।

    यह जानकारी बुधवार को कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से अब तक ई-पास के लिए कुल 52,374 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। इनमें से 20375 आवेदनों के ई-पास जारी किए गए हैं। बचे हुए 30 प्रतिशत आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, जो रिपीट भरे गए थे। शेष बचे आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। ई-पास जारी करने के लिए नोडल अधिकारी राजीव नंदन श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो कि युद्घ स्तर पर दिन रात काम कर आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं।


    तीन शिफ्टों में चल रही ड्यूटी

    ई-पास जारी करने के लिए तीन शिफ्टों में काम किया जा रहा है। ये तीन शिफ्ट सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चल रही हैं। इसमें विभिन्न विभागों के 20 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने भोपाल वासियों से अपील की है कि वे आवेदन केवल मैपआईटी डॅाट जीओपी डॉट इन /कोविड-19 पर ही करें। ई- पास आवेदन भरते समय सही जानकारी दें। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल का प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करें। अनुमति जारी होने के बाद अनुमति की पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड करें। यात्रा के दौरान सभी यात्री अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर डाउनलोड करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.