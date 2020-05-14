भोपाल जिले में 20 हजार से अधिक लोगों के जारी हुए ई-पास

सुबह 6 से रात 10 बजे तक अधिकारी-कर्मचारी कर रहे ई-पास के आवेदनों का निराकरण भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन में फंसे लोगों को भोपाल जिला प्रशासन ने ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक जिला प्रशासन की ओर से 20 हजार 365 लोगों के ई-पास जारी हो चुके हैं और वे इस पास पर यात्रा कर अपने रिश्तेदारों, परिजनों को उनके गंतव्य तक छोड़कर या अन्य जिलों या राज्य से लेकर वापस आ चुके हैं।

यह जानकारी बुधवार को कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से अब तक ई-पास के लिए कुल 52,374 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। इनमें से 20375 आवेदनों के ई-पास जारी किए गए हैं। बचे हुए 30 प्रतिशत आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, जो रिपीट भरे गए थे। शेष बचे आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। ई-पास जारी करने के लिए नोडल अधिकारी राजीव नंदन श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो कि युद्घ स्तर पर दिन रात काम कर आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं।