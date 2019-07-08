भोपाल-हबीबगंज के बीच तीसरी लाइन पर दिसंबर से चलेंगी ट्रेनें

भोपाल से बीना तक तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है। इसी में भोपाल-हबीबगंज भी शामिल है। इस सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का काम चार साल से अधिक समय से चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह करीब 7 किमी लंबा सेक्शन है। इसका काम जनवरी 2019 में पूरा करने का टारगेट था, जो पूरा नहीं हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि इस खंड में हबीबगंज व भोपाल रेल यार्ड होने के कारण देरी हो रही है, क्योंकि कई काम ऐसे हैं, जो मौजूदा चालू रेल लाइनों के पास से या नजदीक से करना पड़ रहा है। साथ ही दोनों तरफ यार्ड होने से ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। हालांकि, मौजूदा स्थिति में करीब 95 फीसदी काम हो चुका है। केवल दोनों स्टेशन के यार्डों में तीसरी रेल लाइन को पुरानी पटरियों से जोड़ने का काम बाकी है। इसके लिए भोपाल और हबीबगंज स्टेशन के यार्ड में मौजूदा रेल लाइन में मामूली बदलाव करने होंगे। इस काम में कम से कम 5 महीने का वक्त लगेगा। अधिकारियों की मानें तो वैसे तो यह काम एक महीने में हो सकता है, लेकिन एक साथ ब्लाक नहीं ले सकते। ऐसा किया तो मौजूदा पटरियों पर ट्रेनें ज्यादा समय तक और एक साथ रोकनी पड़ेंगी, जो संभव नहीं है। काम टुकड़े-टुकड़े में किया जाना है। प्रभारी डीआरएम आरएस राजूपत का कहना है कि दिसंबर-2019 तक भोपाल-हबीबगंज के बीच तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है।