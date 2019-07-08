भोपाल-हबीबगंज के बीच तीसरी लाइन पर दिसंबर से चलेंगी ट्रेनें

- एक साल पहले पूरा होना था काम
- निर्माण एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड समय पर पूरा नहीं कर पा रही है काम
- नई रेल लाइन चालू होने से दोनों स्टेशनों के बीच आउटर में खड़ी नहीं रहेंगी ट्रेनें
भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
भोपाल से हबीबगंज के बीच तीसरी रेल लाइन पर छह महीने बाद दिसंबर से ट्रेनें चलने लगेंगी। इसके बाद दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेनें आउटर पर खड़ी नहीं होंगी। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। तीसरी लाइन एक साल पहले शुरू होनी थी, लेकिन निर्माण एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा समय पर काम पूरा नहीं कर पाने के कारण अब यह लाइन छह महीने और देरी से चालू होगी।
भोपाल से बीना तक तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है। इसी में भोपाल-हबीबगंज भी शामिल है। इस सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का काम चार साल से अधिक समय से चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह करीब 7 किमी लंबा सेक्शन है। इसका काम जनवरी 2019 में पूरा करने का टारगेट था, जो पूरा नहीं हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि इस खंड में हबीबगंज व भोपाल रेल यार्ड होने के कारण देरी हो रही है, क्योंकि कई काम ऐसे हैं, जो मौजूदा चालू रेल लाइनों के पास से या नजदीक से करना पड़ रहा है। साथ ही दोनों तरफ यार्ड होने से ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। हालांकि, मौजूदा स्थिति में करीब 95 फीसदी काम हो चुका है। केवल दोनों स्टेशन के यार्डों में तीसरी रेल लाइन को पुरानी पटरियों से जोड़ने का काम बाकी है। इसके लिए भोपाल और हबीबगंज स्टेशन के यार्ड में मौजूदा रेल लाइन में मामूली बदलाव करने होंगे। इस काम में कम से कम 5 महीने का वक्त लगेगा। अधिकारियों की मानें तो वैसे तो यह काम एक महीने में हो सकता है, लेकिन एक साथ ब्लाक नहीं ले सकते। ऐसा किया तो मौजूदा पटरियों पर ट्रेनें ज्यादा समय तक और एक साथ रोकनी पड़ेंगी, जो संभव नहीं है। काम टुकड़े-टुकड़े में किया जाना है। प्रभारी डीआरएम आरएस राजूपत का कहना है कि दिसंबर-2019 तक भोपाल-हबीबगंज के बीच तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है।
- ये होंगे फायदे
ट्रेनों को भोपाल-हबीबगंज के बीच नहीं रोकना पड़ेगा। अभी कई बार ऐसा होता है, जब दोनों स्टेशन के प्लेटफार्मों पर ट्रेनें खड़ी रहती हैं तो बीच में ट्रेनों को मामूली समय के लिए रोकना पड़ता है। इसी तरह कई रूटीन की ट्रेनों को भोपाल-हबीबगंज के बीच रोक कर जरूरी मालगाड़ियों व फास्ट ट्रेनों को निकालना पड़ता है। तीसरी रेल लाइन चालू होने से ऐसी ट्रेनों के लिए रूटीन की ट्रेनों को रोकने की नौबत नहीं आएगी और यात्रियों को एक से दूसरे स्टेशन के बीच ट्रेन के चलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।