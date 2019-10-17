मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Thu, 17 Oct 2019 06:38:47 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 17 Oct 2019 06:38:47 AM (IST)
    राजस्व मामलों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदार नपेंगे

    - खराब प्रदर्शन वाले तहसीलदारों के खिलाफ कलेक्टर बनाकर देंगे कमिश्नर को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव

    भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

    राजस्व प्रकरणों के निराकरण के मामले में भोपाल संभाग चौथे नंबर पर है। इस स्थिति को देखते हुए भोपाल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, राजस्व मामलों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदारों पर अब कार्रवाई तय है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बुधवार को आयोजित सभी जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि तहसीलदारों के राजस्व मामलों का प्रदर्शन आरसीएमएस के अनुसार देखा जाएगा। इसमें जिस अधिकारी के यहां ज्यादा मामले लंबित हैं और उसका कोई उचित कारण नहीं है तो इसके लिए कमिश्नर भोपाल को कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।

    इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ने कहा कि राहत प्रकरण, राजस्व एवं विद्युत की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। जिलों में लंबित प्रकरणों को अतिशीघ्र निराकृत करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि बिजली बिलों की शिकायतों व समस्याओं का शिविर लगाकर समाधान करें। बंद पड़ी खदानों की जानकारी और खदानों के आसपास पौधरोपण करें। बारिश के चलते खदानों में पानी भर जाने से किसी भी दुर्घटना के पूर्व वहां बेरिकेडिंग तथा संकेतक भी लगाए जाए।


    - स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर बनाएं प्रीमियम व भू-भाटक के प्रकरण, करें वसूली

    भोपाल कमिश्नर ने कहा कि राजस्व बढ़ाने को कलेक्टर गंभीरता से लें। सभी स्वप्रेरणा निगरानी में प्रीमियम और भू-भाटक के प्रकरण दर्ज करें और वसूली करें। भोपाल संभाग की राजस्व वसूली के मामले में स्थिति काफी कमजोर है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। फसल क्षति और किसानों को आ रही परेशानियों का समय में निराकरण करें। उन्होंने डायवर्सन, सीमांकन, लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन और भू अर्जन के लंबित प्रकरणों की जानकारी अब तक जिला कलेक्टरों से प्राप्त की।

    - इधर, सीएम हेल्पलाइन में समय सीमा में निराकरण न करने पर पांच अधिकारियों को दो वेतनवृद्घि रोकने का नोटिस

    कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले पांच अधिकारियों की दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का नोटिस दिया है। इसमें नगर निगम के जोन क्रमांक 17 के जोनल अधिकारी राजेंद्र अहिरवार, सीवेज प्रकोष्ठ के एमएन योगी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा देवेश मिश्रा व जोन क्रमांक 11 के जोनल अधिकारी शैलेंद्र पारे का नाम शामिल है। बता दें कि कलेक्टर द्वारा प्रति सप्ताह जनता को सरकार द्वारा दी गई समस्त सेवाओं की समीक्षा की जाती है। कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है कि उक्त अधिकारियों द्वारा दिए गए कर्तव्यों के पालन में लगातार लापरवाही और उदासीनता बरती जा रही है। कलेक्टर ने इन अधिकारियों से सात दिन में जवाब तलब किया है। वहीं, जवाब न देने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई करते हुए दो वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश दिए हैं।

