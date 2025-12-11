मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 10:19:52 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 10:22:41 PM (IST)
    डाकघरों में अब डिजिटल पेमेंट आसान: मध्यप्रदेश के 892 डाकघरों में लगीं 1092 क्यूआर/पीओएस मशीनें
    डाकघरों में डिजिटल पेमेंट।

    नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। डाक विभाग ने ग्राहकों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मध्यप्रदेश परिमंडल के अंतर्गत 892 डाकघरों में 1092 नई क्यूआर/पीओएस मशीनें लगाई गई हैं, जिससे ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।

    इस सुविधा से ग्राहकों को डाकघर में सेवाओं का भुगतान अब तुरंत और बेहद आसान तरीके से करने का विकल्प मिलेगा, साथ ही समय की बचत भी होगी।

    नए एपीटी साॅफ्टवेयर लागू होने के बाद शाखा डाकघरों में पहले से ही मोबाइल के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध थी।

    अब विभागीय डाकघरों में डाइनैमिक क्यूआर कोड और पीओओस मशीनों के जरिए यह सेवा और सुगम हो गई है। डाक विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस नई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें।


