टाइफाइड को सामान्य बीमारी बताकर बीमा भुगतान से कर दिया इन्कार, अब जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अक्सर लोग परिवार का स्वास्थ्य बीमा इसलिए कराते हैं, ताकि बीमार होने पर इलाज में खर्च हुई राशि का भुगतान नहीं करना पड़े, लेकिन बीमा कंपनियां कोई ना कोई बहाना बनाकर क्लेम देने से इन्कार कर देती है। ऐसे ही एक मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। जिसमें उपभोक्ता का बेटा बीमार हुआ तो बीमा कंपनी ने टाइफाइड को सामान्य बीमारी बताकर इलाज में खर्च राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया।

मामले में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह व सदस्य अजुम फिरोज की बेंच ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने बीमा कंपनी को दो माह के अंदर इलाज में खर्च राशि 74,722 रुपये और 15 हजार रुपये का मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया।