    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 12:35:01 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 01:04:18 PM (IST)
    जाम से छुटकारा पाने रेतघाट से भोपाल टॉकीज तक ट्रैफिक वन-वे, रांग साइड से आए तो कटेगा चालान
    भोपाल शहर में बढ़ते ट्रैफिक की वजह से जाम से लोग होते हैं परेशान। फाइल फोटो

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुराने शहर की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को नियंत्रित करने और अव्यवस्थित यातायात पर लगाम लगाने ट्रैफिक पुलिस ने अब 'वन-वे फार्मूला' लागू किया है। इसके तहत रेतघाट से भोपाल टॉकीज चौराहे तक वाहनों की आवाजाही को एकतरफा किया गया है, वहीं वापसी के लिए अलग वैकल्पिक मार्ग तय हुआ है। ट्रैफिक नियमों को तोड़कर यदि कोई वाहन चालक रान्ग साइड से प्रवेश करता है तो चैकिंग प्वाइंट पर चालानी कार्रवाई होगी।

    साथ ही निगरानी के लिए कई स्थानों पर आईटीएमएस के कैमरे लगाए जाएंगे। रेतघाट से भोपाल तक का मार्ग नए और पुराने शहर को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त रास्ता माना जाता है। रोजाना करीब एक लाख वाहन इस इलाके से गुजरते हैं। जिससे दिनभर ट्रैफिक का भारी दबाव बना रहता है। इसी समस्या से निजात पाने पुलिस ने करीब 15 दिन पहले से यहां वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन शुरू किया था। वहीं अब नियम तोड़ने पर सख्ती करते हुए चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।


    ये रहेगा रेतघाट तिराहे से भोपाल टॉकीज तक का मार्ग

    रेतघाट तिराहा, इकबाल मैदान चौराहा, सदर मंजिल, इमामी गेट, सैफिया कॉलेज रोड, चौकी इमामाबाड़ा और भोपाल टॉकीज।

    विपरीत मार्ग

    भोपाल टॉकीज, चौकी इमामबाड़ा, सिंधी मार्केट रोड, भवानी चौक (पीरगेट), मोती मस्जिद, रेतघाट।

    हमीदिया अस्पताल और जुमेराती-चौक बाजार के कारण ट्रैफिक का भारी दबाव

    ट्रैफिक पुलिस ने जिस मार्ग को वन-वे किया है, वहां हमीदिया अस्पताल, भवानी चौक, जुमेराती, इतवारा और आसपास के बाजारों की वजह से दिनभर ट्रैफिक का भारी दबाव बना रहता है। थोड़ी-सी लापरवाही भी मिनटों में लंबे जाम का कारण बन जाती थी। कई बार एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को रास्ता नहीं मिल पाता था। इन मार्गों के बीच में कई छोटी और संकरी गलियां जुड़ती हैं, वहां आमने-सामने की आवाजाही से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

    गलियां संकरी होती गईं, वाहनों का दबाव बढ़ता गया

    ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला कई दिनों के ट्रैफिक फ्लो के अध्ययन के बाद लिया गया है। पुराने शहर की सड़कें बेहद संकरी हैं, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुपहिया, चार पहिया, आटो, ठेले और बेतरतीब पार्किंग के कारण हालात और बिगड़ जाते थे। वन-वे व्यवस्था से वाहनों का प्रवाह एक दिशा में रहेगा, जिससे सड़क पर जगह बनेगी और जाम की स्थिति अपने आप कम होगी।

    राहगीरों के हित में लिया फैसला

    संकरे मार्ग पर जब दोनों ओर से आवाजाही होती है तो जाम की स्थिति निर्मित होती है। पुराने शहर में आवाजाही करने वाले लोग लंबे समय से इसी कारण जाम से परेशान थे। कुछ लोगों को आवाजाही के लिए लंबा रास्त तय करना होगा, लेकिन राहगीरों के हित में ही यह फैसला लिया है। अब पुलिस आइटीएमएस के कैमरों के माध्यम से चालानी कार्रवाई करेगी। कुछ स्थानों पर कैमरे लगे हैं, जबकि कई जगह निगरानी बढ़ाई जाएगी। -डॉ. मोनिका शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

    कुछ दिन धैर्य रखें और नियमों का पालन करें

    यह निर्णय भले ही आम लोगों के लिए शुरुआत में थोड़ा कठिन साबित हो, लेकिन लंबे समय में यह ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर समस्या का बेहतर समाधान है। संकरी सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ऐसे सख्त कदम जरूरी हो गए थे। यदि लोग कुछ दिन धैर्य रखे और नियमों का पालन करें तो शहर को बड़ी राहत मिल सकती है। लोगों को इससे फायदा महसूस होगा। - प्रमोद नेमा, समाजसेवी

    देर रात तक ट्रैफिक जाम रहता है

    मुख्य मार्ग पर वन-वे के तहत ट्रैफिक संचालन का कदम प्रशंसनीय है। बेहतर होगा कि ऐसी ही व्यवस्था शहर के पुराने बाजार जैसे जुमेराती, चौक बाजार और घोड़ानक्कास आदि में भी हो। यहां रोजाना सुबह से देर रात तक ट्रैफिक जाम रहता है। साथ ही अतिक्रमण भी गंभीर समस्या है, यदि पुलिस-प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो व्यापारी वर्ग के लिए लाभकारी होगा। - विवेक साहू, व्यवसायी

