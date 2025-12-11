जाम से छुटकारा पाने रेतघाट से भोपाल टॉकीज तक ट्रैफिक वन-वे, रांग साइड से आए तो कटेगा चालान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुराने शहर की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को नियंत्रित करने और अव्यवस्थित यातायात पर लगाम लगाने ट्रैफिक पुलिस ने अब 'वन-वे फार्मूला' लागू किया है। इसके तहत रेतघाट से भोपाल टॉकीज चौराहे तक वाहनों की आवाजाही को एकतरफा किया गया है, वहीं वापसी के लिए अलग वैकल्पिक मार्ग तय हुआ है। ट्रैफिक नियमों को तोड़कर यदि कोई वाहन चालक रान्ग साइड से प्रवेश करता है तो चैकिंग प्वाइंट पर चालानी कार्रवाई होगी।

साथ ही निगरानी के लिए कई स्थानों पर आईटीएमएस के कैमरे लगाए जाएंगे। रेतघाट से भोपाल तक का मार्ग नए और पुराने शहर को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त रास्ता माना जाता है। रोजाना करीब एक लाख वाहन इस इलाके से गुजरते हैं। जिससे दिनभर ट्रैफिक का भारी दबाव बना रहता है। इसी समस्या से निजात पाने पुलिस ने करीब 15 दिन पहले से यहां वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन शुरू किया था। वहीं अब नियम तोड़ने पर सख्ती करते हुए चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

ये रहेगा रेतघाट तिराहे से भोपाल टॉकीज तक का मार्ग

रेतघाट तिराहा, इकबाल मैदान चौराहा, सदर मंजिल, इमामी गेट, सैफिया कॉलेज रोड, चौकी इमामाबाड़ा और भोपाल टॉकीज।

विपरीत मार्ग

भोपाल टॉकीज, चौकी इमामबाड़ा, सिंधी मार्केट रोड, भवानी चौक (पीरगेट), मोती मस्जिद, रेतघाट।

हमीदिया अस्पताल और जुमेराती-चौक बाजार के कारण ट्रैफिक का भारी दबाव

ट्रैफिक पुलिस ने जिस मार्ग को वन-वे किया है, वहां हमीदिया अस्पताल, भवानी चौक, जुमेराती, इतवारा और आसपास के बाजारों की वजह से दिनभर ट्रैफिक का भारी दबाव बना रहता है। थोड़ी-सी लापरवाही भी मिनटों में लंबे जाम का कारण बन जाती थी। कई बार एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को रास्ता नहीं मिल पाता था। इन मार्गों के बीच में कई छोटी और संकरी गलियां जुड़ती हैं, वहां आमने-सामने की आवाजाही से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

गलियां संकरी होती गईं, वाहनों का दबाव बढ़ता गया

ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला कई दिनों के ट्रैफिक फ्लो के अध्ययन के बाद लिया गया है। पुराने शहर की सड़कें बेहद संकरी हैं, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुपहिया, चार पहिया, आटो, ठेले और बेतरतीब पार्किंग के कारण हालात और बिगड़ जाते थे। वन-वे व्यवस्था से वाहनों का प्रवाह एक दिशा में रहेगा, जिससे सड़क पर जगह बनेगी और जाम की स्थिति अपने आप कम होगी।