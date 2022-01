java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: लोकेश राहुल मयंक अग्रवाल चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली (C) अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत (W) रविचंद्रन अश्विन शार्दूल ठाकुर मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज कगिसो रबाडा लुंगी एनगिडी मार्को जेंसन वियान मुल्डर केशव महाराज डीन एल्गर (C) एडेन मार्करम कीगन पीटरसन रैसी वैन डर डुसेन टेम्बा बवुमा क्विंटन डी कॉक (W) वियान मुल्डर मार्को जेंसन कगिसो रबाडा केशव महाराज लुंगी एनगिडी जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी शार्दूल ठाकुर रविचंद्रन अश्विन लोकेश राहुल मयंक अग्रवाल शार्दूल ठाकुर चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली (C) अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत (W) रविचंद्रन अश्विन मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज कगिसो रबाडा