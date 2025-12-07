परिवार पार्टी की तैयारी कर रहा था, बेटी ने जन्मदिन पर ही लगा ली फांसी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: 27 वर्ष की युवती अपने परिवार में काफी खुश थी और नौकरीपेशा भी थी। लेकिन लंबे समय से चली आ रही बीमारी धीरे-धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ रही थी। शुक्रवार को परिवार अपने बेटी के जन्मदिन की तैयारी में लगा हुआ था। भाई ने बहन के लिए महंगे गिफ्ट भी खरीदे थे। इसी दौरान उसने फांसी लगा ली।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें उसने बीमारी से तंग होकर यह कदम उठाने की बात लिखी है। साथ ही अपने इस फैसले को लेकर उसने माता-पिता से माफी भी मांगी है। कोलार पुलिस ने शव का पीएम करवा लिया है।

एएसआई मनोज नागवंशी ने बताया कि कोलार क्षेत्र स्थित न्यू ओम नगर में रहने वाली सुजाता खंडाले मदर टेरेसा स्कूल में बतौर अकाउंटेंट कार्यरत थी। शुक्रवार को ही उसका जन्मदिन था। उसके भाई सुमित ने बताया कि परिवार रात में उसका जन्मदिन मनाना चाहता था। वह उसके लिए कपड़े भी खरीदकर लाया था। शाम को वह स्कूल से लौटकर घर में ही मौजूद थी। मृतका के भाई ने बताया कि रात करीब आठ बजे वह फर्स्ट फ्लोर पर स्थित अपने कमरे में गई और फांसी के फंदे पर झूल गई। कुछ देर बाद स्वजन उसे बुलाने गए तो फांसी के फंदे पर लटका देखा। वे युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।