मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    फ्लोटिंग रेस्टोरेंट घोटाला... 80 लाख का फ्रॉड बना 'सुपर अफसर'! लाखों की सैलरी और GM का पद

    फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर हुए 80 लाख रुपये के घोटाले में महाप्रबंधक (चालन) विवेक जूड को बचाने की कोशिशें जितनी चौकाने वाली हैं, उससे कहीं भयावह तस्वीर तब सामने आती है जब उनकी नियुक्ति का इतिहास देखा जाता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आरोपित अफसर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे विभाग की कार्यशाली पर ही सवाल खड़ा करता है।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 08:36:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 08:36:36 PM (IST)
    फ्लोटिंग रेस्टोरेंट घोटाला... 80 लाख का फ्रॉड बना 'सुपर अफसर'! लाखों की सैलरी और GM का पद
    फ्लोटिंग रेस्टोरेंट घोटाला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर हुए 80 लाख रुपये के घोटाले में महाप्रबंधक (चालन) विवेक जूड को बचाने की कोशिशें जितनी चौकाने वाली हैं, उससे कहीं भयावह तस्वीर तब सामने आती है जब उनकी नियुक्ति का इतिहास देखा जाता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आरोपित अफसर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे विभाग की कार्यशाली पर ही सवाल खड़ा करता है। इस घोटाले का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि जिस व्यक्ति पर घोटाले का सबसे ज्यादा संदेह है, उसकी नियुक्ति ही नियम विरुद्ध थी।

    मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में हुई थी नियुक्ति

    यानी सिस्टम ने शुरुआत से ही गलत व्यक्ति को ऊंचा पद और अनियंत्रित शक्तियां देकर भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया था। विवेक जूड की नियुक्ति मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में की गई थी, लेकिन न तो योग्यता पूरी थी और न चयन प्रक्रिया। महत्वपूर्ण शर्तें बिना किसी लिखित औचित्य के हटाई गईं। इंटरव्यू में किस आधार पर उन्हें चुना गया, इसका रिकॉर्ड तक अस्पष्ट है।


    संदिग्ध संविदाकर्मी बन गया ‘सुपर अफसर’

    जूड को संविदा पर भर्ती किया गया, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें एक साथ पांच-पांच प्रभार दे दिए गए। वो भी स्थाई और अनुभवी अफसरों को किनारे करके। 80 लाख रुपये के घोटाले के दौरान उन्हें छह-छह स्थाई अफसरों पर वरीयता देकर महाप्रबंधक बनाया गया था। यह पद सामान्यत: भर्ती प्रक्रिया से नियुक्त अधिकारियों के लिए ही होता है। वहीं एक संविदाकर्मी को नियम विरूद्ध तरीके से सवा लाख रुपये की मासिक सैलरी भी दी जा रही थी। जो कि एमडी के अलावा अन्य किसी भी अधिकारी से अधिक थी।

    इसे भी पढ़ें... Bhopal Metro संचालन की तैयारी तेज... किराया होगा 10 रुपए, महिला और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कीम!

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.