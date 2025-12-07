फ्लोटिंग रेस्टोरेंट घोटाला... 80 लाख का फ्रॉड बना 'सुपर अफसर'! लाखों की सैलरी और GM का पद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर हुए 80 लाख रुपये के घोटाले में महाप्रबंधक (चालन) विवेक जूड को बचाने की कोशिशें जितनी चौकाने वाली हैं, उससे कहीं भयावह तस्वीर तब सामने आती है जब उनकी नियुक्ति का इतिहास देखा जाता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आरोपित अफसर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे विभाग की कार्यशाली पर ही सवाल खड़ा करता है। इस घोटाले का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि जिस व्यक्ति पर घोटाले का सबसे ज्यादा संदेह है, उसकी नियुक्ति ही नियम विरुद्ध थी।

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में हुई थी नियुक्ति यानी सिस्टम ने शुरुआत से ही गलत व्यक्ति को ऊंचा पद और अनियंत्रित शक्तियां देकर भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया था। विवेक जूड की नियुक्ति मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में की गई थी, लेकिन न तो योग्यता पूरी थी और न चयन प्रक्रिया। महत्वपूर्ण शर्तें बिना किसी लिखित औचित्य के हटाई गईं। इंटरव्यू में किस आधार पर उन्हें चुना गया, इसका रिकॉर्ड तक अस्पष्ट है।