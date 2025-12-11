मेरी खबरें
    गोंड काल से मुगल दौर तक… जानिए जगदीशपुर किले की अनकही कहानी

    Jagdishpur Fort History: जगदीशपुर किला, एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। 15वीं शताब्दी में गोंड साम्राज्य के 52 गढ़ों में से एक रहा यह किला आज अपने बदले हुए रूप में लोगों को लुभा रहा है। भव्य चहारदीवारी, ऊंचे बुर्ज और अनोखी गोंड स्थापत्य कला, अपने इतिहास की हर परत आज भी संभाले हुए हूं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जगदीशपुर किला, एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। 15वीं शताब्दी में गोंड साम्राज्य के 52 गढ़ों में से एक रहा यह किला आज अपने बदले हुए रूप में लोगों को लुभा रहा है। भव्य चहारदीवारी, ऊंचे बुर्ज और अनोखी गोंड स्थापत्य कला, अपने इतिहास की हर परत आज भी संभाले हुए हूं।

    परमारों के समय यहां के वन क्षेत्रों में गोंड शासक स्थानीय सत्ता संभालते थे। तब संग्रामशाह ने कई किलों का निर्माण कराया, उन्हीं में से एक किला, जिसे रानी दुर्गावती की पराजय के बाद अकबर ने अन्य गढ़ों के साथ अपने अधीन ले लिया।


    मुगल काल में यह देवड़ा राजपूतों का ठिकाना बना और तब इसे 'जगदीशपुर' नाम मिला। बाद में 18वीं शताब्दी में दोस्त मोहम्मद खान ने कब्जा कर इसका नाम बदलकर 'इस्लामनगर' कर दिया और लेकिन आज जगदीशपुर के नाम से ही मशहूर है।

    किले की संरचना और स्थापत्य की खासियत

    यहां की सुरक्षा प्राचीर अभेद्य है, जिनके बीच मजबूत बुर्ज बनाए गए हैं। बुर्जों पर बना अलंकरण गोंड स्थापत्य की खूबसूरती को दर्शाता है। मोर्चों और चौड़े मार्गों पर तैनात सैनिक कभी यहां से दुश्मनों पर सटीक निशाना साधते थे।

    इसके विशाल परिसर में तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं चौथा द्वार आज शाही परिसर का हिस्सा है। अंदर बसाहट के बीच पश्चिम में है गोंड महल और पूर्व में शाही परिसर, जिसकी सुरक्षा के लिए अलग से आंतरिक प्राचीर बनाई गई थी।

    गोंड महल - 15वीं सदी की शान

    किले का सबसे पुराना महल, 15–16वीं शताब्दी में बना गोंड महल, उस समय का प्रतीक है जब राजाओं ने किलों के भीतर भव्य आवासीय महल बनवाने शुरू किए थे।

    तीन मंजिला इस महल में विशाल आंगन, मेहराबदार दालानें, आवासीय कक्ष, दीवाने-आम, फव्वारा, स्नानगृह, अश्वशाला और बाग सब कुछ शामिल है। लताबल्लरी युक्त मेहराबें और नक्काशीदार झरोखे इसकी भव्यता को आज भी जीवंत करते हैं। यह स्मारक वर्तमान में मप्र पर्यटन के अधीन है।

    रानी महल - गोंड और मुगल स्थापत्य का अनोखा संगम

    विशाल मेहराबदार द्वार से भीतर प्रवेश करते ही रानी महल नजर आता है। इसकी मूल संरचना 16वीं सदी की गोंड शैली में बनी है, जबकि 17वीं सदी में इसमें मुगल शैली की बहुकोणीय मेहराबें जोड़ी गईं।

    यह महल कभी देवड़ा राजपूत जमींदारों और बाद में दोस्त मोहम्मद खान का निवास भी रहा। मरम्मत तो हुई, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदला गया।

    चमन महल - शाही परिसर का मोती

    रानी महल के उत्तर में स्थित चमन महल शाही परिसर की शोभा है। राजपूत-मुगल शैली के इस महल में सुंदर उद्यान, गुंबद, नुकीली आमेर शैली की अर्ध-मेहराबें एवं मुगल शैली का हमाम विशेष आकर्षण हैं।

    पूर्वोत्तर दिशा में चारबाग शैली का उद्यान, फव्वारों और जलधाराओं के साथ, कश्मीर के मुगल बागों, शालीमार और निशात की याद दिलाता है।

    जीर्णोद्धार की प्रक्रिया

    स्वतंत्रता के बाद 1977 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद से इस विरासत का संरक्षण किया जा रहा है। हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा रानी महल और चमन महल का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण पूरा किया गया है।

    उप संचालक डॉ. मनीषा शर्मा के अनुसार, पहला चरण (रानी महल व चमन महल का पुनरुद्धार) इस वर्ष जून में पूरा हुआ। दूसरे चरण में मुख्य प्रवेश द्वार, परकोटा दीवार और बुर्जों को उनके मूल स्वरूप में लाने का काम शुरू होगा।

    पहली बार आयोजित होगा ‘हृदय दृश्यम’ संगीत समारोह, सुंदरीकरण के बाद किले में पहली बार 6 दिसंबर को भव्य हृदय दृश्यम संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही परिसर में हस्तशिल्प और व्यंजन मेले का भी आयोजन होगा, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

