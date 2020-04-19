कोरोना संक्रमितों को ढूंढने घर-घर जाएंगे शिक्षक

- भोपाल जिले के 60 से अधिक शिक्षकों की वार्ड वार लगाई ड्यूटी भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमितों को ढूंढ़ने के लिए अब शिक्षक घर-घर जाएंगे। जिले के 60 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें अपने वार्ड के हर घर में जाकर सर्वे करना है। एक फॉर्मेट पर इन्हें परिवार की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसे बाद में जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे। इधर, शिक्षक संगठन की मांग है कि उन्हें सुरक्षा बीमा मिले। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा किट, मास्क, गलब्स आदि मुहैया कराई जाए।

ऐसे करना है सर्वे शिक्षकों को दिए गए फॉर्मेट में घर के मुखिया और सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, सदस्यों की कुल संख्या, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले की संख्या आदि भरना होगा। इसमें यह भी बताना होगा कि किसी में बुखार, सर्दी, सूखी खांसी आदि के लक्षण तो नहीं हैं। पिछले तीन महीने में विदेश से आए व्यक्ति का भी इसमें जिक्र करना होगा। यह भी बताना होगा कि कोई सदस्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया।