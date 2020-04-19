मेरी खबरें
    Publish Date: Sun, 19 Apr 2020 04:08:54 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Apr 2020 04:08:54 AM (IST)
    कोरोना संक्रमितों को ढूंढने घर-घर जाएंगे शिक्षक

    - भोपाल जिले के 60 से अधिक शिक्षकों की वार्ड वार लगाई ड्यूटी

    भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमितों को ढूंढ़ने के लिए अब शिक्षक घर-घर जाएंगे। जिले के 60 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें अपने वार्ड के हर घर में जाकर सर्वे करना है। एक फॉर्मेट पर इन्हें परिवार की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसे बाद में जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे। इधर, शिक्षक संगठन की मांग है कि उन्हें सुरक्षा बीमा मिले। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा किट, मास्क, गलब्स आदि मुहैया कराई जाए।

    ऐसे करना है सर्वे

    शिक्षकों को दिए गए फॉर्मेट में घर के मुखिया और सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, सदस्यों की कुल संख्या, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले की संख्या आदि भरना होगा। इसमें यह भी बताना होगा कि किसी में बुखार, सर्दी, सूखी खांसी आदि के लक्षण तो नहीं हैं। पिछले तीन महीने में विदेश से आए व्यक्ति का भी इसमें जिक्र करना होगा। यह भी बताना होगा कि कोई सदस्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया।


    ---

    जिन शिक्षकों को कोरोना सर्वे कार्य में लगाया गया है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा किट, मास्क, ग्लब्स आदि उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए। ऐसा नहीं होने पर शिक्षकों के संक्रमित होने की आशंका रहेगी।

    - उपेंद्र कौशल, प्रदेश संयोजक, शासकीय अध्यापक संघ

    ---

    शिक्षकों का बीमा कराया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर ड्यूटी पर भेजा जाए।

    - सुभाष सक्सेना, जिलाध्यक्ष, मप्र शिक्षक कांग्रेस

    जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है।

    नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी

