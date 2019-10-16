पुलिसकर्मियों के बयान-खटलापुरा घाट पर ड्यूटी थी पर हमें भेजा नहीं गया

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
13 सितंबर को खटलापुरा घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसे में लापरवाही की परतें अब खुलने लगी हैं। चार नाविकों के बाद अब पांच में से दो पुलिसकर्मियों ने भी अपने बयान में कहा है कि घाट पर जब हादसा हुआ उस वक्त कोई भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं था। घटना होने के बाद ये जिम्मेदार मौके पर पहुंचे तब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। यह खुलासा घटना की मजिस्ट्रियल जांच के दौरान दर्ज किए जा रहे बयानों से हुआ है। जांच एडीएम सतीश कुमार एस. कर रहे हैं। इनसे पहले चार नाविकों शुभम बाथम, आकाश बाथम, राहुल बाथम तथा गौतम बाथम ने बयानों में कहा था कि एसडीआरएफ, गोताखोर ही नहीं बल्कि नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी घटना के समय मंदिर में सो रहे थे।
दूसरे की ड्यूटी लगाई, मुझे सस्पेंड कर दिया
बयानों में सस्पेंड एएसआई शिवचरण यादव का कहना है कि थाना प्रभारी ने मेरी जगह दूसरे को भेज दिया था। बाद में मुझे ही सस्पेंड कर दिया गया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। जिसे घाट पर भेजा था वही बता सकेगा कि वहां कौन था और लापरवाही किसने की। इधर, बजरिया थाना के उपनिरीक्षक कमलेश रैकवार ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रात की पाली की ड्यूटी से पहले ही हटा दिया गया था, क्योंकि अन्य घाट पर दिन के समय उनसे ड्यूटी कराई गई थी। मेरी जगह दूसरे पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी।
जिनके नाम सामने आए हैं, अब उनके बयान होंगे दर्ज
अब तक जिनके बयान हुए हैं, उनमें से तीन पुलिस कर्मचारियों ने अपनी जगह दूसरे की ड्यूटी लगाए जाने की बात कही है। अब एडीएम सतीश कुमार एस. उन तीन के बयान दर्ज कराएंगे, ताकि पता चल सकेगा कि ड्यूटी पर वे भी गए थे या नहीं।
सप्ताह में दो दिन सुनवाई
खटलापुरा घाट हादसे की मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। एक सप्ताह में दो दिन बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। इस घटना से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस देकर बयान देने के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा।
सतीश कुमार एस. एडीएम, भोपाल